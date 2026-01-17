Accueil
Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 16ème Journée - 17-18 janvier 2026
Résultats de la 16ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 17/01/2026 à 07:30
SAMEDI 17 JANVIER 2026
16ème journée
16
samedi 17/01/2026 - 17h30
Toulouse 2
Avignon
2 - 13
(0-3 0-5 2-5)
16
samedi 17/01/2026 - 18h00
Metz
Besançon
3 - 8
(1-2 0-4 2-2)
16
samedi 17/01/2026 - 18h00
Toulon
Orcières-Gap 2
7 - 2
(3-1 3-1 1-0)
16
samedi 17/01/2026 - 18h30
Champigny/Marne
Garges-lès-Gonesse
5 - 1
(2-0 1-1 2-0)
16
samedi 17/01/2026 - 19h05
Dunkerque
2
Wasquehal
4 - 6
(1-0 0-3 3-3)
16
samedi 17/01/2026 - 19h15
Poitiers
Brive
4 - 2
(0-0 2-2 2-0)
16
samedi 17/01/2026 - 20h00
Nîmes
Chambéry 2
13 - 4
(4-2 5-2 4-0)
16
samedi 17/01/2026 - 20h30
Asnières
Evry/Viry 2
1 - 3
(0-1 0-1 1-1)
16
samedi 17/01/2026 - 20h30
Caen 2
Nantes 2
10 - 1
(1-1 4-0 5-0)
16
dimanche 18/01/2026 - 12h45
Tours 2
Brest 2
0 - 0
Clubs engagés
Bordeaux 2
-
Brest 2
-
Brive
-
Toulouse 2
-
Poitiers
-
Rennes
-
Dunkerque 2
Asnières
-
Caen 2
-
Compiègne
-
Garges
-
Tours 2
-
Chambéry 2
-
Colmar
-
Orcières
Champigny
-
Dammarie
-
Evry Viry 2
-
Metz
-
Meudon2
-
Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon
-
Besançon
-
Briançon 2
-
HCMP 2
-
Nice 2
-
Nîmes
-
Toulon - Wasquehal
