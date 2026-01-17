 
Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 16ème Journée - 17-18 janvier 2026
 
Résultats de la 16ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 17/01/2026 à 07:30
 
SAMEDI 17 JANVIER 2026
16ème journée
 
16 samedi 17/01/2026 - 17h30 Toulouse 2 Avignon 2 - 13 (0-3 0-5 2-5)
16 samedi 17/01/2026 - 18h00 Metz Besançon 3 - 8 (1-2 0-4 2-2)
16 samedi 17/01/2026 - 18h00 Toulon Orcières-Gap 2 7 - 2 (3-1 3-1 1-0)
16 samedi 17/01/2026 - 18h30 Champigny/Marne Garges-lès-Gonesse 5 - 1 (2-0 1-1 2-0)
16 samedi 17/01/2026 - 19h05 Dunkerque 2 Wasquehal 4 - 6 (1-0 0-3 3-3)
16 samedi 17/01/2026 - 19h15 Poitiers Brive 4 - 2 (0-0 2-2 2-0)
16 samedi 17/01/2026 - 20h00 Nîmes Chambéry 2 13 - 4 (4-2 5-2 4-0)
16 samedi 17/01/2026 - 20h30 Asnières Evry/Viry 2 1 - 3 (0-1 0-1 1-1)
16 samedi 17/01/2026 - 20h30 Caen 2 Nantes 2 10 - 1 (1-1 4-0 5-0)
16 dimanche 18/01/2026 - 12h45 Tours 2 Brest 2 0 - 0

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 



                 



           

Clubs engagés
 
Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Toulouse 2   - Poitiers - Rennes - Dunkerque 2
Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2 - Chambéry 2 - Colmar - Orcières
Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon - Besançon - Briançon 2  -  HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon - Wasquehal
 

Photo hockey D3 : Résultats de la 16ème Journée - 17-18 janvier 2026 - Division 3
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
