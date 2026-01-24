 
Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 17ème Journée - 24-25 janvier 2026
 
Résultats de la 17ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
 
Posté par Hockey Hebdo le 24/01/2026 à 07:30
 
SAMEDI 24 JANVIER 2026
17ème journée
 
17 samedi 24/01/2026 - 17h30 Orcières-Gap 2 Nîmes 6 - 5 (2-0 3-1 1-4)
17 samedi 24/01/2026 - 18h00 Dammarie-lès-Lys Rennes 6 - 2 (3-0 1-1 2-1)
17 samedi 24/01/2026 - 18h10 Avignon Brive 14 - 3 (4-0 5-2 5-1)
17 samedi 24/10/2026 - 18h30 Bordeaux 2 Toulouse 2 8 - 2 (2-1 3-0 3-1)
17 samedi 24/01/2026 - 18h30 Champigny/Marne Dunkerque 2 3 - 1 (0-0 2-0 1-1)
17 samedi 24/01/2026 - 19h00 Strasbourg 2 Colmar 6 - 5 TaB (3-2 0-0 2-3 1-0)
17 samedi 24/01/2026 - 19h30 Nice 2 HCMP 2 12 - 4 (3-1 4-0 5-3)
17 samedi 24/01/2026 - 19h40 Meudon 2 Evry/Viry 2 4 - 3 (1-0 0-1 3-2)
17 samedi 24/01/2026 - 20h00 Brest 2 Tours 2 5 - 2 (0-2 2-0 3-0)
17 samedi 24/01/2026 - 20h00 Briançon 2 Toulon 7 - 2 (0-0 5-0 2-2)
17 samedi 24/01/2026 - 20h30 Asnières Garges-lès-Gonesse 5 - 2 (1-0 3-1 1-1)
17 samedi 24/01/2026 - 20h30 Caen 2 Compiègne 4 - 3 (2-0 1-1 1-2)
17 dimanche 25/01/2026 - 12h30 Brest 2 Tours 2 0 - 0

Clubs engagés
 
Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Toulouse 2   - Poitiers - Rennes - Dunkerque 2
Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2 - Chambéry 2 - Colmar - Orcières
Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon - Besançon - Briançon 2  -  HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon - Wasquehal
 

