Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 17ème Journée - 24-25 janvier 2026
Résultats de la 17ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
le 24/01/2026 à 07:30
SAMEDI 24 JANVIER 2026
17ème journée
17
samedi 24/01/2026 - 17h30
Orcières-Gap 2
Nîmes
6 - 5
(2-0 3-1 1-4)
17
samedi 24/01/2026 - 18h00
Dammarie-lès-Lys
Rennes
6 - 2
(3-0 1-1 2-1)
17
samedi 24/01/2026 - 18h10
Avignon
Brive
14 - 3
(4-0 5-2 5-1)
17
samedi 24/10/2026 - 18h30
Bordeaux 2
Toulouse 2
8 - 2
(2-1 3-0 3-1)
17
samedi 24/01/2026 - 18h30
Champigny/Marne
Dunkerque 2
3 - 1
(0-0 2-0 1-1)
17
samedi 24/01/2026 - 19h00
Strasbourg 2
Colmar
6 - 5
TaB
(3-2 0-0 2-3 1-0)
17
samedi 24/01/2026 - 19h30
Nice 2
HCMP 2
12 - 4
(3-1 4-0 5-3)
17
samedi 24/01/2026 - 19h40
Meudon 2
Evry/Viry 2
4 - 3
(1-0 0-1 3-2)
17
samedi 24/01/2026 - 20h00
Brest 2
Tours 2
5 - 2
(0-2 2-0 3-0)
17
samedi 24/01/2026 - 20h00
Briançon 2
Toulon
7 - 2
(0-0 5-0 2-2)
17
samedi 24/01/2026 - 20h30
Asnières
Garges-lès-Gonesse
5 - 2
(1-0 3-1 1-1)
17
samedi 24/01/2026 - 20h30
Caen 2
Compiègne
4 - 3
(2-0 1-1 1-2)
17
dimanche 25/01/2026 - 12h30
Brest 2
Tours 2
0 - 0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Clubs engagés
Bordeaux 2
-
Brest 2
-
Brive
-
Toulouse 2
-
Poitiers
-
Rennes
-
Dunkerque 2
Asnières
-
Caen 2
-
Compiègne
-
Garges
-
Tours 2
-
Chambéry 2
-
Colmar
-
Orcières
Champigny
-
Dammarie
-
Evry Viry 2
-
Metz
-
Meudon2
-
Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon
-
Besançon
-
Briançon 2
-
HCMP 2
-
Nice 2
-
Nîmes
-
Toulon - Wasquehal
