Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 18ème Journée - 31 janvier 2026
Résultats de la 18ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 31/01/2026 à 23:02
SAMEDI 31 JANVIER 2026
18ème journée
18
samedi 31/01/2026 - 18h00
Metz
Wasquehal
5 - 6
Prl
(1-0 1-4 3-1 0-1)
18
samedi 31/01/2026 - 20h30
Briançon 2
Avignon
4 - 8
(2-3 0-4 2-1)
18
samedi 31/01/2026 - 17h45
Brive
Toulouse 2
7 - 4
(2-1 1-2 4-1)
18
samedi 31/01/2026 - 17h50
Evry/Viry 2
Asnières
3 - 4
TaB
(1-1 1-1 1-1 0-1)
18
samedi 31/01/2026 - 18h00
Besançon
Chambéry 2
3 - 5
(2-0 0-2 1-3)
18
samedi 31/01/2026 - 18h00
Nantes 2
Bordeaux 2
5 - 6
Prl
(2-2 1-1 2-2 0-1)
18
samedi 31/01/2026 - 18h30
Rennes
Poitiers
2 - 8
(0-1 1-6 1-1)
18
samedi 31/01/2026 - 19h05
Dunkerque 2
Champigny/Marne
2 - 4
(2-1 0-1 0-2)
18
samedi 31/01/2026 - 19h30
Nice 2
Toulon
3 - 4
(1-0 1-3 1-1)
18
samedi 31/01/2026 - 20h00
Colmar
Dammarie-lès-Lys
6 - 2
(1-1 0-1 5-0)
18
samedi 31/01/2026 - 17h30
Orcières-Gap 2
HCMP 2
2 - 1
(1-0 0-1 1-0)
18
samedi 31/01/2026 - 20h15
Garges-lès-Gonesse
Strasbourg 2
5 - 2
(0-0 0-2 5-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Clubs engagés
Bordeaux 2
-
Brest 2
-
Brive
-
Toulouse 2
-
Poitiers
-
Rennes
-
Dunkerque 2
Asnières
-
Caen 2
-
Compiègne
-
Garges
-
Tours 2
-
Chambéry 2
-
Colmar
-
Orcières
Champigny
-
Dammarie
-
Evry Viry 2
-
Metz
-
Meudon2
-
Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon
-
Besançon
-
Briançon 2
-
HCMP 2
-
Nice 2
-
Nîmes
-
Toulon - Wasquehal
