Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 18ème Journée - 31 janvier 2026
 
Résultats de la 18ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 31/01/2026 à 23:02
 
SAMEDI 31 JANVIER 2026
18ème journée
 
18 samedi 31/01/2026 - 18h00 Metz Wasquehal 5 - 6 Prl (1-0 1-4 3-1 0-1)
18 samedi 31/01/2026 - 20h30 Briançon 2 Avignon 4 - 8 (2-3 0-4 2-1)
18 samedi 31/01/2026 - 17h45 Brive Toulouse 2 7 - 4 (2-1 1-2 4-1)
18 samedi 31/01/2026 - 17h50 Evry/Viry 2 Asnières 3 - 4 TaB (1-1 1-1 1-1 0-1)
18 samedi 31/01/2026 - 18h00 Besançon Chambéry 2 3 - 5 (2-0 0-2 1-3)
18 samedi 31/01/2026 - 18h00 Nantes 2 Bordeaux 2 5 - 6 Prl (2-2 1-1 2-2 0-1)
18 samedi 31/01/2026 - 18h30 Rennes Poitiers 2 - 8 (0-1 1-6 1-1)
18 samedi 31/01/2026 - 19h05 Dunkerque 2 Champigny/Marne 2 - 4 (2-1 0-1 0-2)
18 samedi 31/01/2026 - 19h30 Nice 2 Toulon 3 - 4 (1-0 1-3 1-1)
18 samedi 31/01/2026 - 20h00 Colmar Dammarie-lès-Lys 6 - 2 (1-1 0-1 5-0)
18 samedi 31/01/2026 - 17h30 Orcières-Gap 2 HCMP 2 2 - 1 (1-0 0-1 1-0)
18 samedi 31/01/2026 - 20h15 Garges-lès-Gonesse Strasbourg 2 5 - 2 (0-0 0-2 5-0)

Clubs engagés
 
Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Toulouse 2   - Poitiers - Rennes - Dunkerque 2
Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2 - Chambéry 2 - Colmar - Orcières
Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon - Besançon - Briançon 2  -  HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon - Wasquehal
 

