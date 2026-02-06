Accueil
Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 19ème Journée - 7 - 8 février 2026
Résultats de la 19ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 07/02/2026 à 07:30
SAMEDI 07 JANVIER 2026
19ème journée
19
vendredi 06/02/2026 - 20h30
HCMP 2
Orcières-Gap 2
3 - 7
(0-1 0-2 3-4)
19
samedi 07/02/2026 - 20h30
Nantes 2
Brive
2 - 6
(0-2 2-2 0-2)
19
samedi 07/02/2026 - 18h30
Champigny/Marne
Rennes
10 - 2
(3-0 5-1 2-1)
19
samedi 07/02/2026 - 19h05
Dunkerque 2
Evry/Viry 2
4 - 5
TaB
(1-2 2-1 1-1 0-1)
19
samedi 07/02/2026 - 19h15
Poitiers
Tours 2
5 - 2
(2-0 2-1 1-1)
19
samedi 07/02/2026 - 20h00
Nîmes
Avignon
4 - 5
Prl
(2-1 1-2 1-1 0-1)
19
samedi 07/02/2026 - 20h00
Toulouse 2
Bordeaux 2
5 - 4
TaB
(1-1 2-1 1-2 1-0)
19
samedi 07/02/2026 - 20h15
Garges-lès-Gonesse
Meudon 2
5 - 2
(0-0 2-0 3-2)
19
samedi 07/02/2026 - 20h30
Briançon 2
Toulon
2 - 5
(1-2 1-3 0-0)
19
samedi 07/02/2026 - 20h30
Chambéry 2
Besançon
8 - 9
TaB
(1-4 4-3 3-1 0-1)
19
samedi 07/02/2026 - 20h30
Compiègne
Strasbourg 2
8 - 0
(5-0 2-0 1-0)
19
dimanche 08/02/2026 - 18h30
Brest 2
Caen 2
0 - 0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Clubs engagés
Bordeaux 2
-
Brest 2
-
Brive
-
Toulouse 2
-
Poitiers
-
Rennes
-
Dunkerque 2
Asnières
-
Caen 2
-
Compiègne
-
Garges
-
Tours 2
-
Chambéry 2
-
Colmar
-
Orcières
Champigny
-
Dammarie
-
Evry Viry 2
-
Metz
-
Meudon2
-
Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon
-
Besançon
-
Briançon 2
-
HCMP 2
-
Nice 2
-
Nîmes
-
Toulon - Wasquehal
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
