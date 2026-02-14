 
Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 20ème Journée - 14 février 2026
 
Résultats de la 20ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 14/02/2026 à 22:52
 
SAMEDI 14 FEVRIER 2026
20ème journée
 
20 samedi 14/02/2026 - 17h30 Orcières-Gap 2 Chambéry 2 9 - 5 (3-1 4-1 2-3)
20 samedi 14/02/2026 - 17h45 Brive Nantes 2 4 - 0 (1-0 1-0 2-0)
20 samedi 14/02/2026 - 17h50 Evry/Viry 2 Garges-lès-Gonesse 4 - 3 (0-1 2-1 2-1)
20 samedi 14/02/2026 - 18h00 Besançon HCMP 2 7 - 1 (4-0 1-0 2-1)
20 samedi 14/02/2026 - 18h00 Dammarie-lès-Lys Colmar 10 - 4 (2-0 4-3 4-1)
20 samedi14/02/2026 - 18h00 Toulon Nîmes 7 - 4 (3-1 2-1 2-2)
20 samedi 14/02/2026 - 18h10 Avignon Toulouse 2 9 - 2 (3-0 2-1 4-1)
20 samedi 14/02/2026 - 17h30 Bordeaux 2 Poitiers 4 - 3 (0-1 2-0 2-2)
20 samedi 14/02/2026 - 18h30 Rennes Brest 2 3 - 4 TaB (2-2 0-0 1-1 0-1)
20 samedi 14/02/2026 - 18h30 Strasbourg 2 Metz 5 - 8 (1-2 3-1 1-5)
20 samedi 14/02/2026 - 18h40 Wasquehal Compiègne 7 - 4 (3-1 2-1 2-1)
20 samedi 14/02/2026 - 20h30 Asnières Caen 2 3 - 5 (1-2 0-3 2-0)
20 samedi 14/02/2026 - 20h30 Briançon 2 Nice 2 6 - 5 (1-1 1-2 4-2)

Clubs engagés
 
Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Toulouse 2   - Poitiers - Rennes - Dunkerque 2
Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2 - Chambéry 2 - Colmar - Orcières
Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon - Besançon - Briançon 2  -  HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon - Wasquehal
 

