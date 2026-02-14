Accueil
Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 20ème Journée - 14 février 2026
Résultats de la 20ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 14/02/2026 à 22:52
SAMEDI 14 FEVRIER 2026
20ème journée
20
samedi 14/02/2026 - 17h30
Orcières-Gap 2
Chambéry 2
9 - 5
(3-1 4-1 2-3)
20
samedi 14/02/2026 - 17h45
Brive
Nantes 2
4 - 0
(1-0 1-0 2-0)
20
samedi 14/02/2026 - 17h50
Evry/Viry 2
Garges-lès-Gonesse
4 - 3
(0-1 2-1 2-1)
20
samedi 14/02/2026 - 18h00
Besançon
HCMP 2
7 - 1
(4-0 1-0 2-1)
20
samedi 14/02/2026 - 18h00
Dammarie-lès-Lys
Colmar
10 - 4
(2-0 4-3 4-1)
20
samedi14/02/2026 - 18h00
Toulon
Nîmes
7 - 4
(3-1 2-1 2-2)
20
samedi 14/02/2026 - 18h10
Avignon
Toulouse 2
9 - 2
(3-0 2-1 4-1)
20
samedi 14/02/2026 - 17h30
Bordeaux 2
Poitiers
4 - 3
(0-1 2-0 2-2)
20
samedi 14/02/2026 - 18h30
Rennes
Brest 2
3 - 4
TaB
(2-2 0-0 1-1 0-1)
20
samedi 14/02/2026 - 18h30
Strasbourg 2
Metz
5 - 8
(1-2 3-1 1-5)
20
samedi 14/02/2026 - 18h40
Wasquehal
Compiègne
7 - 4
(3-1 2-1 2-1)
20
samedi 14/02/2026 - 20h30
Asnières
Caen 2
3 - 5
(1-2 0-3 2-0)
20
samedi 14/02/2026 - 20h30
Briançon 2
Nice 2
6 - 5
(1-1 1-2 4-2)
Clubs engagés
Bordeaux 2
-
Brest 2
-
Brive
-
Toulouse 2
-
Poitiers
-
Rennes
-
Dunkerque 2
Asnières
-
Caen 2
-
Compiègne
-
Garges
-
Tours 2
-
Chambéry 2
-
Colmar
-
Orcières
Champigny
-
Dammarie
-
Evry Viry 2
-
Metz
-
Meudon2
-
Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon
-
Besançon
-
Briançon 2
-
HCMP 2
-
Nice 2
-
Nîmes
-
Toulon - Wasquehal
