Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 21ème Journée - 21 février 2026
 
Résultats de la 21ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
 
SAMEDI 21 FEVRIER 2026
2ème journée
 
21 samedi 21/02/2026 - 18h00 Nantes 2 Caen 2 2 - 9 (1-5 1-2 0-2)
21 samedi 21/02/2026 - 18h00 Metz Compiègne 6 - 5 Prl (2-0 1-1 2-4 1-0)
21 samedi 21/02/2026 - 19h15 Poitiers Bordeaux 2 6 - 2 (0-1 4-1 2-0)
21 samedi 21/02/2026 - 21h30 Nice 2 Avignon 5 - 7 (3-2 0-1 2-4)
21 samedi 21/02/2026 - 20h00 Brest 2 Evry/Viry 2 5 - 6 Prl (0-1 2-1 3-3 0-1)
21 samedi 21/02/2026 - 20h00 Colmar Besançon 5 - 7 (1-2 2-3 2-2)
21 samedi 21/02/2026 - 20h00 Nîmes Orcières-Gap 2 7 - 3 (2-2 2-0 3-1)
21 samedi 21/02/2026 - 20h15 Garges-lès-Gonesse Dunkerque 2 20 - 9 (5-3 7-4 8-2)
21 samedi 21/02/2026 - 20h30 Tours 2 Brive 5 - 2 (1-1 0-0 4-1)
21 samedi 21/02/2026 - 21h00 Chambéry 2 HCMP 2 10 - 5 (4-1 2-3 4-1)

