Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 21ème Journée - 21 février 2026
Résultats de la 21ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
SAMEDI 21 FEVRIER 2026
2ème journée
21
samedi 21/02/2026 - 18h00
Nantes 2
Caen 2
2 - 9
(1-5 1-2 0-2)
21
samedi 21/02/2026 - 18h00
Metz
Compiègne
6 - 5
Prl
(2-0 1-1 2-4 1-0)
21
samedi 21/02/2026 - 19h15
Poitiers
Bordeaux 2
6 - 2
(0-1 4-1 2-0)
21
samedi 21/02/2026 - 21h30
Nice 2
Avignon
5 - 7
(3-2 0-1 2-4)
21
samedi 21/02/2026 - 20h00
Brest 2
Evry/Viry 2
5 - 6
Prl
(0-1 2-1 3-3 0-1)
21
samedi 21/02/2026 - 20h00
Colmar
Besançon
5 - 7
(1-2 2-3 2-2)
21
samedi 21/02/2026 - 20h00
Nîmes
Orcières-Gap 2
7 - 3
(2-2 2-0 3-1)
21
samedi 21/02/2026 - 20h15
Garges-lès-Gonesse
Dunkerque 2
20 - 9
(5-3 7-4 8-2)
21
samedi 21/02/2026 - 20h30
Tours 2
Brive
5 - 2
(1-1 0-0 4-1)
21
samedi 21/02/2026 - 21h00
Chambéry 2
HCMP 2
10 - 5
(4-1 2-3 4-1)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Clubs engagés
Bordeaux 2
-
Brest 2
-
Brive
-
Toulouse 2
-
Poitiers
-
Rennes
-
Dunkerque 2
Asnières
-
Caen 2
-
Compiègne
-
Garges
-
Tours 2
-
Chambéry 2
-
Colmar
-
Orcières
Champigny
-
Dammarie
-
Evry Viry 2
-
Metz
-
Meudon2
-
Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon
-
Besançon
-
Briançon 2
-
HCMP 2
-
Nice 2
-
Nîmes
-
Toulon - Wasquehal
