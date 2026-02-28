 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 22ème Journée - 28 février 2026
 
Résultats de la 22ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 28/02/2026 à 07:30
 
SAMEDI 28 FEVRIER 2026
22ème journée
 
22 samedi 28/02/2026 - 18h10 Avignon Nice 2 4 - 5 (3-1 0-0 1-4)
22 samedi 28/02/2026 - 18h30 Bordeaux 2 Rennes 7 - 4 (1-1 3-1 3-2)
22 samedi 28/02/2026 - 19h40 Meudon 2 Garges-lès-Gonesse 4 - 5 Prl (0-1 1-0 3-3 0-1)
22 samedi 28/02/2026 - 20h00 Toulouse 2 Poitiers 3 - 4 (1-0 2-3 0-1)
22 samedi 28/02/2026 - 20h00 Colmar Strasbourg 2 4 - 5 (1-1 1-1 2-3)
22 samedi 28/02/2026 - 20h30 Briançon 2 Chambéry 2 7 - 4 (5-1 1-0 1-3)
22 samedi 28/02/2026 - 20h00 Brest 2 Nantes 2 2 - 3 (1-1 1-2 0-0)
22 samedi 28/02/2026 - 20h30 HCMP 2 Besançon 2 - 6 (1-1 0-2 1-3)
22 samedi 28/02/2026 - 20h30 Tours 2 Brive 5 - 4 (2-2 1-0 2-2)
22 samedi 28/02/2026 - 20h30 Compiègne Wasquehal 5 - 3 (0-3 1-0 4-0)
22 dimanche 01/03/2026 - 18h20 Evry/Viry 2 Meudon 2 0 - 0

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 



                 



           

Clubs engagés
 
Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Toulouse 2   - Poitiers - Rennes - Dunkerque 2
Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2 - Chambéry 2 - Colmar - Orcières
Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon - Besançon - Briançon 2  -  HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon - Wasquehal
 

Photo hockey D3 : Résultats de la 22ème Journée - 28 février 2026 - Division 3
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 