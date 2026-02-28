Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 22ème Journée - 28 février 2026
Résultats de la 22ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 28/02/2026 à 07:30
Tweeter
SAMEDI 28 FEVRIER 2026
22ème journée
22
samedi 28/02/2026 - 18h10
Avignon
Nice 2
4 - 5
(3-1 0-0 1-4)
22
samedi 28/02/2026 - 18h30
Bordeaux 2
Rennes
7 - 4
(1-1 3-1 3-2)
22
samedi 28/02/2026 - 19h40
Meudon 2
Garges-lès-Gonesse
4 - 5
Prl
(0-1 1-0 3-3 0-1)
22
samedi 28/02/2026 - 20h00
Toulouse 2
Poitiers
3 - 4
(1-0 2-3 0-1)
22
samedi 28/02/2026 - 20h00
Colmar
Strasbourg 2
4 - 5
(1-1 1-1 2-3)
22
samedi 28/02/2026 - 20h30
Briançon 2
Chambéry 2
7 - 4
(5-1 1-0 1-3)
22
samedi 28/02/2026 - 20h00
Brest 2
Nantes 2
2 - 3
(1-1 1-2 0-0)
22
samedi 28/02/2026 - 20h30
HCMP 2
Besançon
2 - 6
(1-1 0-2 1-3)
22
samedi 28/02/2026 - 20h30
Tours 2
Brive
5 - 4
(2-2 1-0 2-2)
22
samedi 28/02/2026 - 20h30
Compiègne
Wasquehal
5 - 3
(0-3 1-0 4-0)
22
dimanche 01/03/2026 - 18h20
Evry/Viry 2
Meudon 2
0 - 0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Clubs engagés
Bordeaux 2
-
Brest 2
-
Brive
-
Toulouse 2
-
Poitiers
-
Rennes
-
Dunkerque 2
Asnières
-
Caen 2
-
Compiègne
-
Garges
-
Tours 2
-
Chambéry 2
-
Colmar
-
Orcières
Champigny
-
Dammarie
-
Evry Viry 2
-
Metz
-
Meudon2
-
Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon
-
Besançon
-
Briançon 2
-
HCMP 2
-
Nice 2
-
Nîmes
-
Toulon - Wasquehal
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception