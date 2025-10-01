 
Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 6ème Journée - 1er novembre 2025
 
Résultats de la 6ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo le 01/11/2025 à 22:39
 
SAMEDI 01 NOVEMBRE 2025
6ème journée
 
6 samedi 01/11/2025 (15h30) Dunkerque 2 Asnières 4 - 1 (1-0 1-1 2-0)
6 samedi 01/11/2025 (17h45) Brive Tours 2 5 - 4 (2-1 1-1 2-2)
6 samedi 01/11/2025 (18h00) Nantes 2 Poitiers 4 - 10 (0-3 2-2 2-5)
6 samedi 01/10/2025 (18h30) Bordeaux 2 Toulouse 2 11 - 2 (5-0 4-0 2-2)
6 samedi 01/10/2025 (18h30) Rennes Caen 2 1 - 3 (0-1 1-0 0-2)
6 samedi 01/10/2025 (20h00) Nîmes Briançon 2 6 - 5 (2-1 1-2 3-2)
6 samedi 01/10/2025 (20h30) HCMP 2 Besançon 0 - 4 (0-1 0-2 0-1)

Clubs engagés
 
Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Toulouse 2   - Poitiers - Rennes - Dunkerque 2
Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2 - Chambéry 2 - Colmar - Orcières
Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon - Besançon - Briançon 2  -  HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon - Wasquehal
 

