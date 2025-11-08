 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 7ème Journée - 8 novembre 2025
 
Résultats de la 7ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo le 09/11/2025 à 08:15
 
SAMEDI 08 NOVEMBRE 2025
7ème journée
 
7 samedi 08/11/2025 (18h00) Toulon Avignon 1 - 2 (0-1 0-0 1-1)
7 samedi 08/11/2025 (18h30) Champigny Strasbourg 2 6 - 5 Prl (0-0 4-2 1-3 1-0)
7 samedi 08/11/2025 (18h40) Wasquehal Caen 2 4 - 3 (1-2 1-1 2-0)
7 samedi 08/811/2025 (19h05) Dunkerque 2 Compiègne 1 - 5 (0-2 0-0 1-3)
7 samedi 08/11/2025 (19h15) Poitiers Toulouse 2 10 - 1 (3-1 2-0 5-0)
7 samedi 08/11/2025 (19h30) Nice 2 Orcières-Gap 2 3 - 1 (1-1 0-0 2-0)
7 samedi 08/11/2025 (20h00) Briançon 2 Besançon 3 - 4 (2-0 1-3 0-1)
7 samedi 08/11/2025 (20h30) Asnières Dammarie-lès-Lys 2 - 1 Prl (0-0 0-0 1-1 1-0)
7 samedi 08/11/2025 (20h30) Chambéry 2 Colmar 5 - 3 (2-1 2-1 1-1)
7 samedi 08/11/2025 (20h30) Tours 2 Rennes 5 - 2 (2-1 1-1 2-0)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 



                 



           

Clubs engagés
 
Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Toulouse 2   - Poitiers - Rennes - Dunkerque 2
Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2 - Chambéry 2 - Colmar - Orcières
Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon - Besançon - Briançon 2  -  HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon - Wasquehal
 

Photo hockey D3 : Résultats de la 7ème Journée - 8 novembre 2025 - Division 3
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 