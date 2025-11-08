Accueil
Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 7ème Journée - 8 novembre 2025
Résultats de la 7ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 09/11/2025 à 08:15
SAMEDI 08 NOVEMBRE 2025
7ème journée
7
samedi 08/11/2025 (18h00)
Toulon
Avignon
1 - 2
(0-1 0-0 1-1)
7
samedi 08/11/2025 (18h30)
Champigny
Strasbourg 2
6 - 5
Prl
(0-0 4-2 1-3 1-0)
7
samedi 08/11/2025 (18h40)
Wasquehal
Caen 2
4 - 3
(1-2 1-1 2-0)
7
samedi 08/811/2025 (19h05)
Dunkerque 2
Compiègne
1 - 5
(0-2 0-0 1-3)
7
samedi 08/11/2025 (19h15)
Poitiers
Toulouse 2
10 - 1
(3-1 2-0 5-0)
7
samedi 08/11/2025 (19h30)
Nice 2
Orcières-Gap 2
3 - 1
(1-1 0-0 2-0)
7
samedi 08/11/2025 (20h00)
Briançon 2
Besançon
3 - 4
(2-0 1-3 0-1)
7
samedi 08/11/2025 (20h30)
Asnières
Dammarie-lès-Lys
2 - 1
Prl
(0-0 0-0 1-1 1-0)
7
samedi 08/11/2025 (20h30)
Chambéry 2
Colmar
5 - 3
(2-1 2-1 1-1)
7
samedi 08/11/2025 (20h30)
Tours 2
Rennes
5 - 2
(2-1 1-1 2-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Clubs engagés
Bordeaux 2
-
Brest 2
-
Brive
-
Toulouse 2
-
Poitiers
-
Rennes
-
Dunkerque 2
Asnières
-
Caen 2
-
Compiègne
-
Garges
-
Tours 2
-
Chambéry 2
-
Colmar
-
Orcières
Champigny
-
Dammarie
-
Evry Viry 2
-
Metz
-
Meudon2
-
Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon
-
Besançon
-
Briançon 2
-
HCMP 2
-
Nice 2
-
Nîmes
-
Toulon - Wasquehal
