 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 7ème Journée suite - 11 novembre 2025
 
Résultats de la 7ème journée suite du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo le 11/11/2025 à 07:00
 
MARDI 11 NOVEMBRE 2025
8ème journée
 
7 Mardi 11/11/2025 (18h00) Tours 2 Nantes 2 4 - 2 (1-2 1-0 2-0)
7 Mardi 11/11/2025 (20h30) HCMP 2 Briançon2 1 - 4 (0-0 0-3 1-1)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir
la feuille de match.




                 



           

Clubs engagés
 
Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Toulouse 2   - Poitiers - Rennes - Dunkerque 2
Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2 - Chambéry 2 - Colmar - Orcières
Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon - Besançon - Briançon 2  -  HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon - Wasquehal
 

Photo hockey D3 : Résultats de la 7ème Journée suite - 11 novembre 2025 - Division 3
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 