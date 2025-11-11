Division 3 Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 7ème Journée suite - 11 novembre 2025 Résultats de la 7ème journée suite du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026 Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo - La rédaction / gb Posté par Hockey Hebdo le 11/11/2025 à 07:00 Tweeter MARDI 11 NOVEMBRE 2025

8ème journée 7 Mardi 11/11/2025 (18h00) Tours 2 Nantes 2 4 - 2 (1-2 1-0 2-0) 7 Mardi 11/11/2025 (20h30) HCMP 2 Briançon2 1 - 4 (0-0 0-3 1-1)

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.



















Clubs engagés

Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Toulouse 2 - Poitiers - Rennes - Dunkerque 2

Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2 - Chambéry 2 - Colmar - Orcières

Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2 - Strasbourg 2 - Nantes 2 Avignon - Besançon - Briançon 2 - HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon - Wasquehal

