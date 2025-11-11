Accueil
Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 7ème Journée suite - 11 novembre 2025
Résultats de la 7ème journée suite du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 11/11/2025 à 07:00
MARDI 11 NOVEMBRE 2025
8ème journée
7
Mardi 11/11/2025 (18h00)
Tours 2
Nantes 2
4 - 2
(1-2 1-0 2-0)
7
Mardi 11/11/2025 (20h30)
HCMP 2
Briançon2
1 - 4
(0-0 0-3 1-1)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir
la feuille de match.
Clubs engagés
Bordeaux 2
-
Brest 2
-
Brive
-
Toulouse 2
-
Poitiers
-
Rennes
-
Dunkerque 2
Asnières
-
Caen 2
-
Compiègne
-
Garges
-
Tours 2
-
Chambéry 2
-
Colmar
-
Orcières
Champigny
-
Dammarie
-
Evry Viry 2
-
Metz
-
Meudon2
-
Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon
-
Besançon
-
Briançon 2
-
HCMP 2
-
Nice 2
-
Nîmes
-
Toulon - Wasquehal
