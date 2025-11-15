 
Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 8ème Journée - 15-16 novembre 2025
 
Résultats de la 8ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo le 15/11/2025 à 23:46
 
SAMEDI 15 NOVEMBRE 2025
DIMANCHE 16 NOVEMBRE 2025
8ème journée
 
9 samedi 15/11/2025 (17h45) Brive Poitiers 5 - 3 (0-1 5-2 0-0)
9 samedi 15/11/2025 (17h50) Evry/Viry 2 Dunkerque 2 4 - 3 (2-0 2-0 0-3)
9 samedi 15/11/2025 (18h00) Toulon Toulouse 2 7 - 3 (3-0 4-0 0-3)
9 samedi 15/112025 (18h10) Avignon Nîmes 4 - 2 (1-0 1-1 2-1)
9 samedi 15/11/2025 (18h30) Bordeaux 2 Tours 2 3 - 2 (1-1 0-0 2-1)
9 samedi 15/11/2025 (18h30) Rennes Caen 2 0 - 7 (0-2 0-2 0-3)
9 samedi 15/11/2025 (19h00) Strasbourg 2 Champigny 1 - 6 (0-3 1-1 0-2)
9 samedi 15/11/2025 (19h30) Nice 2 Briançon 2 6 - 2 (1-0 2-0 3-2)
9 samedi 15/11/2025 (19h40) Meudon 2 Asnières 2 - 9 (1-3 1-3 0-3)
9 samedi 15/11/2025 (20h00) Colmar Chambéry 2 8 - 4 (1-0 3-2 4-2)
9 samedi 15/11/2025 (20h30) Compiègne Metz 6 - 8 (2-3 2-3 2-2)
9 Dimanche 16/11/2025 (20h05) Dammarie-lès-Lys Evry/Viry 2 0 - 0

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 



                 



           

Clubs engagés
 
Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Toulouse 2   - Poitiers - Rennes - Dunkerque 2
Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2 - Chambéry 2 - Colmar - Orcières
Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon - Besançon - Briançon 2  -  HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon - Wasquehal
 

Photo hockey D3 : Résultats de la 8ème Journée - 15-16 novembre 2025 - Division 3
 
 
