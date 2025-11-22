Accueil
Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 9ème Journée - 22 novembre 2025
Résultats de la 9ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 22/11/2025 à 18:37
SAMEDI 22 NOVEMBRE 2025
9ème journée
10
samedi 22/11/2025 (17h45)
Brive
Toulouse 2
7 - 3
(2-2 0-0 5-1)
10
samedi 22/11/2025 (18h00)
Besançon
Strasbourg 2
4 - 1
(2-1 1-0 1-0)
10
samedi 22/11/2025 (18h00)
Dammarie-lès-Lys
Champigny/Marne
3 - 4
(1-0 1-4 1-0)
10
samedi 22/11/2025 (18h00)
Metz
Colmar
7 - 3
(1-0 4-1 2-2)
10
samedi 22/11/2025 (19h30)
Nice 2
Briançon 2
8 - 3
(4-2 1-1 3-0)
10
samedi 22/11/2025 (20h00)
Brest 2
Nantes 2
2 - 4
(0-1 1-2 1-1)
10
samedi 22/11/2025 (20h15)
Garges-lès-Gonesse
Evry/Viry 2
7 - 5
(2-1 2-1 3-3)
10
samedi 22/11/2025 (20h30)
Compiègne
Wasquehal
0 - 9
(0-0 0-2 0-7)
10
samedi 22/11/2025 (20h30)
Caen 2
Meudon 2
6 - 0
(4-0 2-0 0-0)
10
samedi 22/11/2025 (20h30)
HCMP 2
Nîmes
4 - 7
(1-1 1-3 2-3)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Clubs engagés
Bordeaux 2
-
Brest 2
-
Brive
-
Toulouse 2
-
Poitiers
-
Rennes
-
Dunkerque 2
Asnières
-
Caen 2
-
Compiègne
-
Garges
-
Tours 2
-
Chambéry 2
-
Colmar
-
Orcières
Champigny
-
Dammarie
-
Evry Viry 2
-
Metz
-
Meudon2
-
Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon
-
Besançon
-
Briançon 2
-
HCMP 2
-
Nice 2
-
Nîmes
-
Toulon - Wasquehal
