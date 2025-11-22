 
Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 9ème Journée - 22 novembre 2025
 
Résultats de la 9ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo le 22/11/2025 à 18:37
 
SAMEDI 22 NOVEMBRE 2025
9ème journée
 
10 samedi 22/11/2025 (17h45) Brive Toulouse 2 7 - 3 (2-2 0-0 5-1)
10 samedi 22/11/2025 (18h00) Besançon Strasbourg 2 4 - 1 (2-1 1-0 1-0)
10 samedi 22/11/2025 (18h00) Dammarie-lès-Lys Champigny/Marne 3 - 4 (1-0 1-4 1-0)
10 samedi 22/11/2025 (18h00) Metz Colmar 7 - 3 (1-0 4-1 2-2)
10 samedi 22/11/2025 (19h30) Nice 2 Briançon 2 8 - 3 (4-2 1-1 3-0)
10 samedi 22/11/2025 (20h00) Brest 2 Nantes 2 2 - 4 (0-1 1-2 1-1)
10 samedi 22/11/2025 (20h15) Garges-lès-Gonesse Evry/Viry 2 7 - 5 (2-1 2-1 3-3)
10 samedi 22/11/2025 (20h30) Compiègne Wasquehal 0 - 9 (0-0 0-2 0-7)
10 samedi 22/11/2025 (20h30) Caen 2 Meudon 2 6 - 0 (4-0 2-0 0-0)
10 samedi 22/11/2025 (20h30) HCMP 2 Nîmes 4 - 7 (1-1 1-3 2-3)

Clubs engagés
 
Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Toulouse 2   - Poitiers - Rennes - Dunkerque 2
Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2 - Chambéry 2 - Colmar - Orcières
Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon - Besançon - Briançon 2  -  HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon - Wasquehal
 

