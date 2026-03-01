Accueil
Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats & programme de la 23ème Journée - 1, 7, 8 & 12 Mars 2026
Résultats & programme de la 23ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 08/03/2026 à 10:14
Dimanche 1, Samedi 7, Dimanche 8 & Jeudi 12 MARS 2026
23ème journée
23
dimanche 01/03/2026 - 18h20
Evry/Viry 2
Meudon 2
6 - 1
(2-0 4-1 0-0)
23
samedi 07/03/2026 - 18h00
Metz
Strasbourg 2
7 - 3
(1-0 5-0 2-3)
23
samedi 07/03/2026 - 18h00
Besançon
Colmar
7 - 5
(2-2 2-2 3-1)
23
samedi 07/03/2026 - 18h10
Avignon
HCMP 2
13 - 3
(6-1 3-1 4-1)
23
samedi 07/03/2026 - 21h00
Chambéry 2
Briançon 2
2 - 5
(0-0 1-1 1-4)
23
samedi 07/03/2026 - 21h00
Asnières
Champigny/Marne
0 - 2
(0-2 0-0 0-0)
23
dimanche 08/03/2026 - 12h30
Brest 2
Rennes
0 - 0
23
dimanche 08/03/2026 - 17h30
Orcières-Gap 2
Chambéry 2
0 - 0
23
jeudi 12/03/2026 - 20h30
Meudon 2
Champigny/Marne
0 - 0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Clubs engagés
Bordeaux 2
-
Brest 2
-
Brive
-
Toulouse 2
-
Poitiers
-
Rennes
-
Dunkerque 2
Asnières
-
Caen 2
-
Compiègne
-
Garges
-
Tours 2
-
Chambéry 2
-
Colmar
-
Orcières
Champigny
-
Dammarie
-
Evry Viry 2
-
Metz
-
Meudon2
-
Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon
-
Besançon
-
Briançon 2
-
HCMP 2
-
Nice 2
-
Nîmes
-
Toulon - Wasquehal
