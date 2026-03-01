 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats & programme de la 23ème Journée - 1, 7, 8 & 12 Mars 2026
 
Résultats & programme de la 23ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 08/03/2026 à 10:14
 
Dimanche 1, Samedi 7, Dimanche 8 & Jeudi 12 MARS 2026
23ème journée
 
23 dimanche 01/03/2026 - 18h20 Evry/Viry 2 Meudon 2 6 - 1 (2-0 4-1 0-0)
 
23 samedi 07/03/2026  - 18h00 Metz Strasbourg 2 7 - 3 (1-0 5-0 2-3)
23 samedi 07/03/2026 - 18h00 Besançon Colmar 7 - 5 (2-2 2-2 3-1)
23 samedi 07/03/2026 - 18h10 Avignon HCMP 2 13 - 3 (6-1 3-1 4-1)
23 samedi 07/03/2026 - 21h00 Chambéry 2 Briançon 2 2 - 5 (0-0 1-1 1-4)
23 samedi 07/03/2026 - 21h00 Asnières Champigny/Marne 0 - 2 (0-2 0-0 0-0)
 
23 dimanche 08/03/2026 - 12h30 Brest 2 Rennes 0 - 0
23 dimanche 08/03/2026 - 17h30 Orcières-Gap 2 Chambéry 2 0 - 0
 
23 jeudi 12/03/2026 - 20h30 Meudon 2 Champigny/Marne 0 - 0

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 



                 



           

Clubs engagés
 
Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Toulouse 2   - Poitiers - Rennes - Dunkerque 2
Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2 - Chambéry 2 - Colmar - Orcières
Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon - Besançon - Briançon 2  -  HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon - Wasquehal
 

Photo hockey D3 : Résultats & programme de la 23ème Journée - 1, 7, 8 & 12 Mars 2026 - Division 3
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 