Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats & programme de la 5ème Journée - 25-26 octobre 2025
 
Résultats & programme de la 5ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo le 25/10/2025 à 22:23
 
SAMEDI 25 OCTOBRE 2025
DIMANCHE 26 OCTOBRE 2025
5ème journée
 
5 samedi 25/10/2025 (18h00) Besançon Briançon 2 8 - 4 (2-3 4-1 2-0)
5 samedi 25/10/2025 (18h00) Compiègne Metz 3 - 5 (0-2 1-1 2-2)
5 samedi 25/10/2025 (18h10) Avignon Orcières-Gap 2 6 - 2 (1-2 2-0 3-0)
5 samedi 25/10/2025 (18h30) Champigny Wasquehal 2 - 5 (1-0 1-2 0-3)
5 samedi 25/10/2025 (18h35) Chambéry 2 Colmar 6 - 8 (2-1 2-3 2-4)
5 samedi 25/10/2025 (19h15) Poitiers Dammarie-lès-Lys 7 - 3 (2-1 3-1 2-1)
5 samedi 25/10/2025 (19h30) Nice 2 Nîmes 10 - 8 (4-3 3-4 3-1)
5 samedi 25/10/2025 (20h00) Toulouse 2 Toulon 1 - 2 (0-0 1-1 0-1)
5 samedi 25/10/2025 (20h15) Garges-lès-Gonesse Asnières 1 - 6 (0-2 1-3 0-1)
5 dimanche 26/10/2025 (13h00) Caen 2 Brest 2 0 - 0

Clubs engagés
 
Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Toulouse 2   - Poitiers - Rennes - Dunkerque 2
Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2 - Chambéry 2 - Colmar - Orcières
Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon - Besançon - Briançon 2  -  HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon - Wasquehal
 

© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
