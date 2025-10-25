Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats & programme de la 5ème Journée - 25-26 octobre 2025
Résultats & programme de la 5ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 25/10/2025 à 22:23
Tweeter
SAMEDI 25 OCTOBRE 2025
DIMANCHE 26 OCTOBRE 2025
5ème journée
5
samedi 25/10/2025 (18h00)
Besançon
Briançon 2
8 - 4
(2-3 4-1 2-0)
5
samedi 25/10/2025 (18h00)
Compiègne
Metz
3 - 5
(0-2 1-1 2-2)
5
samedi 25/10/2025 (18h10)
Avignon
Orcières-Gap 2
6 - 2
(1-2 2-0 3-0)
5
samedi 25/10/2025 (18h30)
Champigny
Wasquehal
2 - 5
(1-0 1-2 0-3)
5
samedi 25/10/2025 (18h35)
Chambéry 2
Colmar
6 - 8
(2-1 2-3 2-4)
5
samedi 25/10/2025 (19h15)
Poitiers
Dammarie-lès-Lys
7 - 3
(2-1 3-1 2-1)
5
samedi 25/10/2025 (19h30)
Nice 2
Nîmes
10 - 8
(4-3 3-4 3-1)
5
samedi 25/10/2025 (20h00)
Toulouse 2
Toulon
1 - 2
(0-0 1-1 0-1)
5
samedi 25/10/2025 (20h15)
Garges-lès-Gonesse
Asnières
1 - 6
(0-2 1-3 0-1)
5
dimanche 26/10/2025 (13h00)
Caen 2
Brest 2
0 - 0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Clubs engagés
Bordeaux 2
-
Brest 2
-
Brive
-
Toulouse 2
-
Poitiers
-
Rennes
-
Dunkerque 2
Asnières
-
Caen 2
-
Compiègne
-
Garges
-
Tours 2
-
Chambéry 2
-
Colmar
-
Orcières
Champigny
-
Dammarie
-
Evry Viry 2
-
Metz
-
Meudon2
-
Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon
-
Besançon
-
Briançon 2
-
HCMP 2
-
Nice 2
-
Nîmes
-
Toulon - Wasquehal
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception