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Division 3
Hockey sur glace - D3 - Résultats Play-Offs Match 1 - 1er Tour - 21/03/2026
 
Résultats du 1er tour Aller des Play-Offs du championnat français de hockey sur glace de Division 3 - Division 2025-2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 22/03/2026 à 07:32


 
 
SAMEDI 21 MARS 2026
1er Tour - Aller
 
T1 - Aller Samedi 21/03/2026 - 17h15 Brive Champigny/Marne 5 - 4 (0-2 4-2 1-0)
T1 - Aller Samedi 21/03/2026 - 20h30 Compiègne Nîmes 4 - 2 (1-1 1-0 2-1)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
 
 
TABLEAU DES PLAYOFFS

 
 
Huitième
de finale		 A R dd Quart de finale A R dd Carré Final
1 Wasquehal 0          
Orcières-Gap 0  
  9 Vainqueur 1    
  Vainqueur 2    
2 Metz 0    
Bordeaux 2 0  
        Vainqueur 9
&
Vainqueur 10
3 Besançon 0          
Briançon 2 0  
  10 Vainqueur 3    
  Vainqueur 4    
4 Poitiers 0    
Tours 2 0  
         
5 Caen 2 0          
Dammarie 0  
  11 Vainqueur 5    
  Vainqueur 6    
6 Champigny 4    
Brive 5  
        Vainqueur 11
&
Vainqueur 12
7 Nimes 2          
Compiègne 4  
  12 Vainqueur 7    
  Vainqueur 8    
8 Avignon 0    
Toulon 0  
 
LES QUATRE EQUIPES QUI REMPORTENT LEUR QUART DE FINALE ACCEDENT
AU CARRE FINAL
  • L’équipe classée première à l’issue du tournoi final est championne de France de Division 3.
  • Les deux équipes classées première et deuxième à l’issue du carré final accèdent, sous réserve de leur éligibilité à cette accession (cf. notamment l’article 11.6.7.1 du présent règlement) et, si tel est le cas, sous réserve de validation par la CNSCG, à la Division 2.
 


                 


           

Clubs engagés
 
Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Cholet 2 - Nantes2 - Poitiers - Rennes
Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2
Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2 - Mulhouse - Strasbourg 2
Avignon - Besançon - Briançon 2 - Dijon 2 -  HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon
 

Photo hockey D3 - Résultats Play-Offs Match 1 - 1er Tour - 21/03/2026 - Division 3

 
 
 
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