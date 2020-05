Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - Divers Hockey sur glace - Décisions helvètes pour 20/21 Ce lundi 11 mai, plusieurs décisions ont été prises en vue de la saison 20/21 pour les deux divisions professionnelles suisses. Source : SIHF Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 11/05/2020 à 17:16 Tweeter Julien Druvent (archives) La date du 1er puck-drop de la saison 20/21 sera établie en juin Par voie de communiqué, la Fédération suisse de hockey sur glace annonce plusieurs points importants:



- aucune équipe de National League ne sera reléguée

Cela évite les pressions économiques et financières des clubs et les risques que cela représenteraient pour ceux-ci en cas de relégation.



- une promotion depuis la Swiss League reste possible

Une éventuelle promotion implique aux clubs intéressés de déposer un dossier à la Comission des Licences jusqu'à fin août 2020 et de remplir les exigences économiques et sportives. Dans ce cas de figure, la campagne 21/22 se jouerait avec 13 équipes.



- nouveau mode de championnat

En plus des 50 matchs de saison régulière, 2 matchs de solidarité se joueront (le 1er novembre 2020 et le 14 février 2021).



Nouveauté pour la Suisse: Une phase de pré-play-offs se déroulera au meilleur des 3 matchs entre les places 7 et 10 (7 vs 10 & 8 vs 9). Les gagnants de cette séries occuperont les places 7 et 8 et poursuivront en séries éliminatoires et les deux défaits termineront leur saison.



Compte tenu qu'aucune équipe ne sera reléguée, le tour de placement et la finale des play-outs sont supprimé. Les places 11 et 12 finiront leur saison au terme du championnat régulier.



Bien entendu, cela n'est possible que si la saison reprend selon le plan, le 18 septembre. Cette issue sera vraisemblablement décidée lors de la prochaine assemblée de la ligue, le 17 juin



- aucun transfert jusqu'au 17 juin

Aucun joueur sans contrat au 1er mai ne peut être contacté, négocié ou engagé par un autre club de l'une de ces divisions jusqu'au 17 juin.



Retrouvez notre page spéciale Transfers & Rumeurs de National League ci-dessous Par voie de communiqué, la Fédération suisse de hockey sur glace annonce plusieurs points importants:Cela évite les pressions économiques et financières des clubs et les risques que cela représenteraient pour ceux-ci en cas de relégation.Une éventuelle promotion implique aux clubs intéressés deet de remplir les exigences économiques et sportives. Dans ce cas de figure, la campagne 21/22 se jouerait avec 13 équipes.En plus des 50 matchs de saison régulière,se joueront (le 1er novembre 2020 et le 14 février 2021).Nouveauté pour la Suisse: Une phase dese déroulera(7 vs 10 & 8 vs 9). Les gagnants de cette séries occuperont les places 7 et 8 et poursuivront en séries éliminatoires et les deux défaits termineront leur saison.Compte tenu qu'aucune équipe ne sera reléguée, le tour de placement et la finale des play-outs sont supprimé. Les places 11 et 12 finiront leur saison au terme du championnat régulier.Bien entendu, cela n'est possible que si la saison reprend selon le plan, le 18 septembre. Cette issue sera vraisemblablement décidée lors de la prochaine assemblée de la ligue, le 17 juinAucun joueur sans contrat au 1er mai ne peut être contacté, négocié ou engagé par un autre club de l'une de ces divisions © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo