Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : Un match finalement serré München l'emporte de justesse à domicile contre les Löwen Source : penny-del.org Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/01/2025 à 19:10 Tweeter München - Frankfurt : 5-4 (1-2, 3-0, 1-2)



redbullmuenchen.de Le Red Bull s'impose à domicile face à Frankfurt - Frankfurt : 5-4 (1-2, 3-0, 1-2)

Le premier tiers est archi dominé par les locaux, pourtant sur leur premier lancer, les lions ouvrent le score par Brace. La domination bavaroise se concrétise par l'égalisation de Krammer en powerplay. Très dominé, Frankfurt repasse pourtant devant par Lobach. Le Red Bull change de gardien au début du deuxième tiers. Sa domination se poursuit au tiers médiant mais cette fois le verrou frankfurtois saute. Butcher égalise, puis peu après Daubner donne l'avantage à München pour la première fois de la rencontre. En toute fin de tiers, les Löwen se tirent une balle dans le pied en commettant une double faute sur la même action. L'occasion est trop belle, Ehliz double la mise. Dès la reprise, Varejka creuse l'écart bavarois, un but qui sera clé. Frankfurt se montre très dangereux sur toute la période. A la moitié du jeu, Rowney réduit la mise. Pfaffengut permet de recoller alors qu'il reste moins de cinq minutes de jeu. Malgré leurs efforts, les Löwen n'égaliseront pas et s'inclinent. München remonte quatrième mais avec deux matchs d'avance. Frnakfurt reste hors des places protégées. München vaincu sur les bords du Rhin à Köln dans son dernier match espère rebondir à domicile contre les Löwen auréolés de leur large succès au Winter Game (lire notre article ).Le premier tiers est archi dominé par les locaux, pourtant sur leur premier lancer, les lions ouvrent le score par. La domination bavaroise se concrétise par l'égalisation deen powerplay. Très dominé, Frankfurt repasse pourtant devant par. Le Red Bull change de gardien au début du deuxième tiers. Sa domination se poursuit au tiers médiant mais cette fois le verrou frankfurtois saute.égalise, puis peu aprèsdonne l'avantage à München pour la première fois de la rencontre. En toute fin de tiers, les Löwen se tirent une balle dans le pied en commettant une double faute sur la même action. L'occasion est trop belle,double la mise. Dès la reprise,creuse l'écart bavarois, un but qui sera clé. Frankfurt se montre très dangereux sur toute la période. A la moitié du jeu,réduit la mise.permet de recoller alors qu'il reste moins de cinq minutes de jeu. Malgré leurs efforts, les Löwen n'égaliseront pas et s'inclinent. München remonte quatrième mais avec deux matchs d'avance. Frnakfurt reste hors des places protégées.



Classement : ERC Ingolstadt : 71 pts Eisbären Berlin : 70 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 60 pts Red Bull München : 58 pts Adler Mannheim : 57 pts Kölner Haie : 55 pts Grizzlys Wolfsburg : 48 pts Straubing Tigers : 46 pts Schwenninger Wild Wings : 46 pts Nürnberg Ice Tigers : 45 pts Löwen Frankfurt : 44 pts Augsburger Panthers : 31 pts Iserlohn Roosters : 31 pts Düsseldorfer EG : 28 pts © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo