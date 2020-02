Division 2 Hockey sur glace - Division 2 : le calendrier des Playoffs La saison régulière a donné son verdict. Place désormais aux playoffs et à la poule de maintien. Posté par Hockey Hebdo le 09/02/2020 à 09:21 Tweeter

Les playoffs se dérouleront du 15 février au 05 avril 2020 et désigneront le champion de D2, ainsi que les deux promus en D1 (finalistes). Toutes les séries se joueront au meilleur des trois matchs.



La poule de maintien pour sa part, est fixée du 15 février au 28 mars 2020.





CALENDRIER DES PLAYOFFS











