Equipes de France Hockey sur glace - EDF - Résultats préparation au mondial - 19 et 20/04/202 Programme de préparation au Mondial Elite 2024 - Après une entrée mitigée face à l'Italie,le week end dernier, l'EDF s'est inclinée par deux fois (0-2 puis 3-2 en Prl) face à la Suisse à l'occasion de la troisième et de la quatrième rencontre préparatoire. Prochain rendez-vous à Cergy les mercredi 24 et jeudi 25 avril pour une double confrontation face à la Slovénie ! Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 21/04/2024 à 03:30 Tweeter

PREPARATION AU MONDIAL ELITE 2024

Du 13 avril au 6 mai 2024

Megève Samedi 13 avril 2024 - 19h30 France Italie Italie 4 - 2 (1-1 1-0 2-1) Aoste (Italie) Dimanche 14 avril 2024 - 19h30 Italie France 3 - 2 (1-1 2-1 0-0) Bâle (Suisse) Vendredi 19 avril 2024 - 19h30 Suisse France 2 - 0 (1-0 1-0 0-0) Bâle (Suisse) Samedi 20 avril 2024 - 17h30 Suisse France 3 - 2 Prl (0-2 2-0 0-0 1-0) Cergy-Pontoise Mercredi 24 avril 2024 - 20h00 France Slovénie Slovénie 0 - 0 Cergy-Pontoise Jeudi 25 avril 2024 - 20h00 France Slovénie 0 - 0 Wolfsburg (Allemangne) Samedi 4 mai 2024 - 14h00 Allemagne France 0 - 0 Weiswasser (Allemagne) Lundi 6 mai 2024 - 19h30 Allemagne France 0 - 0

Mondial - Composition du Groupe de la France



France - Kazakhstan - USA - Allemagne - Lettonie - Pologne - Slovaquie - Suède

L'Equipe de France entamera le mondial le samedi 11 mai face au Kazakhstan



Liste élargie pour le mondial 2024.

(Cliquer)





