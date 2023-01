Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - National League : Zürich (ZSC Lions) Hockey sur glace - Enzo Guebey reste à Zürich Le franco-suisse Enzo Guebey restera dans les rangs des ZSC Lions. Source : ZSC Lions Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 20/01/2023 à 13:30 Tweeter

ZSC Lions Chez le Z, Guebey semble trouver ses marques Le défenseur Enzo Guebey semble donner satisfaction aux ZSC Lions. Il restera donc dans l'effectif des Lions une année de plus, jusqu'à la fin de la saison 2023-2024.



Le directeur sportif zürichois confirme qu'Enzo est un jeune joueur qui a déjà fait preuve de son physique et de sa qualité pour la National League. Selon ce dernier le Haut-Savoyard maîtrise très bien ses différents rôles chez nous et aux GCK Lions et la confiance est de mise, pour continuer à progresser. Depuis son arrivée dans les rangs du projet GCK Lions-ZSC Lions, le joueur de 23 ans a compilé 46 matchs en Swiss League et 52 en National League.



Cette saison, il est le quatrième joueur le plus utilisé de la formation des GCK Lions: 607m08s. Il est également mis à contribution sur les unités spéciales (67:45 en box-play et 13:24 en power-play). C'est durant ce temps qu'il a pu ajouter 51 tirs cadrés (107 tirs référencés). Lors de son dernier match à Sierre (neuf points au total. Depuis le début de la campagne, il a été puni à 11 reprises pour des pénalités mineures.



Lorsqu'il était dans les rangs du Genève-Servette en 2021, nous nous étions entretenu avec lui (



Dans la même communication, le Z annonce également la prolongation du contrat de l'attaquant finlandais Juho Lammikko, jusqu'à fin 2024-2025. Ce dernier s'est offert non moins de 15 buts en 36 matchs (24 pts au total). Il est le troisième meilleur pointeur du club et le meilleur buteur, devant Denis Hollenstein (11 unités) et Lukas Wallmark (10 buts, Top Scorer).





Pour son secteur défensif, l'équipe menée depuis quelques matchs par Marc Crawford aura à disposition Phil Baltisberger, Patrick Geering, Dean Kukan, Mikko Lehtonen, Christian Marti, Dario Trutmann et Yannick Weber. En parallèle de ces derniers, plusieurs éléments (actuellement au club-ferme) pourront concourir pour une place à long terme. Outre Enzo Guebey, Xeno Büsser, Noah Meier et Daniil Ustinkov sont tous déjà sous contrat pour la saison prochaine (au moins). Le défenseursemble donner satisfaction aux ZSC Lions. Il restera donc dans l'effectif des Lions une année de plus,Le directeur sportif zürichois confirme qu'Enzo est un jeune joueur qui a déjà fait preuve de son physique et de sa qualité pour la National League. Selon ce dernier le Haut-Savoyard maîtrise très bien ses différents rôles chez nous et aux GCK Lions et la confiance est de mise, pour continuer à progresser. Depuis son arrivée dans les rangs du projet GCK Lions-ZSC Lions, le joueur de 23 ans a compiléetCette saison, il est le quatrième joueur le plus utilisé de la formation des GCK Lions:. Il est également mis à contribution sur les unités spéciales (en box-play eten power-play). C'est durant ce temps qu'il a pu ajouter. Lors de son dernier match à Sierre ( programme de la semaine ), il a été crédité de l'une de ses trois réussites de la saison,. Depuis le début de la campagne, il a été puni àLorsqu'il était dans les rangs du Genève-Servette en 2021, nous nous étions entretenu avec lui ( lire ici ). Il nous mentionnait "Je veux m’imposer en Ligue Nationale et jouer mon meilleur hockey pour aider mes coéquipiers dans cette magnifique aventure que nous vivons actuellement". L'aventure continue en Suisse.Dans la même communication, le Z annonce également la prolongation du contrat de l'attaquant finlandais, jusqu'à fin 2024-2025. Ce dernier s'est offert non moins de 15 buts en 36 matchs (24 pts au total). Il est le troisième meilleur pointeur du club et le meilleur buteur, devant(11 unités) et(10 buts, Top Scorer).Pour son secteur défensif, l'équipe menée depuis quelques matchs par Marc Crawford aura à disposition. En parallèle de ces derniers, plusieurs éléments (actuellement au club-ferme) pourront concourir pour une place à long terme. Outresont tous déjà sous contrat pour la saison prochaine (au moins). © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur