Suisse - National League : Genève (Genève-Servette HC) Hockey sur glace - Eric Fehr reste à Genève Le canadien Eric Fehr prolonge son entente avec le Genève-Servette HC. Source : Genève-Servette HC Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 13/07/2020 à 11:06 Tweeter Julien Druvent (archives) Fehr sera Grenat une année supplémentaire Les Grenats confirment ce lundi matin la prolongation de leur attaquant n°16, Eric Fehr pour un an de plus. Cette information était déjà discutée dans la sphère médiatique romande.



Arrivé en 2019-2020, l'attaquant droitier a compilé 44 matchs et, selon NLIceData, 14:09 minutes de jeu par match en moyenne. L'ex-NHLer a été présent sur la glace sur pratiquement 42% des réussites des Grenats (3ème meilleur de son équipe).



Sur le site du club, le principal concerné précise : « Ma famille et moi avions vraiment adoré être à Genève la saison dernière. Sportivement, nous avons toujours une superbe et jeune équipe, c'est donc très motivant. Je suis impatient de revenir pour terminer ce que nous avions commencé la saison passée. »

Avec la prolongation d'Eric Fehr et l'engagement de Linus Omark (



Le GSHC prendra la route des matchs de pré-saison à la patinoire de Graben, face au HC Sierre son club partenaire de SL, le 14 août (

Avec la prolongation d'Eric Fehr et l'engagement de Linus Omark ( lire ici ), le GSHC complète son armada d'étrangers. Tommy Wingels ayant choisi de quitter le hockey professionnel, Daniel Winnik et Henrik Tömmernes restant chez les Aigles, ils seront donc quatre. Selon nos informations, aucun nouvel engagement n'est prévu.Le GSHC prendra la route des matchs de pré-saison à la patinoire de Graben, face au HC Sierre son club partenaire de SL, le 14 août ( Programme complet des matchs amicaux ).











