" Suite à la saisine effectuée par le HC Pays du Mont Blanc et à l’audience de conciliation qui s’est tenue le mardi 3 mars 2020, le conciliateur a proposé au HC Pays du Mont Blanc de s’en tenir à la décision de la Commission fédérale d’appel de la FFHG du 26 février 2020. Le Bureau fédéral a décidé d’accepter cette proposition.

Les deux dernières affiches des quarts de finale de D1 sont désormais connues : Brest (3ème) affrontera Mont-Blanc (6ème) et Caen (4ème) affrontera Tours (5ème). "

RG / Equipe PTS MJ 1/ Cergy-Pontoise 63 26 2/ Neuilly-sur-Marne 50 26 3/ Brest 44 26 4/ Caen 44 26 5/ Tours* 44 26 6/ Mont-Blanc 44 26 7/ Nantes 40 26 8/ Dunkerque 39 26 9/ Marseille 39 26 10/ Chambéry** 34 26 11/ Strasbourg 34 26 12/ Cholet 30 26 13/ Montpellier 19 26 14/ Clermont-Ferrand 18 26 Le classement définitif de la saison régulière du championnat de France de Division 1 est à retrouver ci dessous.

