Division 1 Hockey sur glace - FINALE D1 : Play Offs - Résultat & programme M1 et M2 - 19 et 20 avril 2025 Résultat & programme des matchs 1 et 2 de la série FINALE des playoffs du championnat de français de hockey sur glace de Division 1 - Saison 2024-2025 Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 20/04/2025 à 10:05 Tweeter





FINALE PLAYOFFS - Matchs 1 ET 2

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 avril 2025

MATCH 1 Finale Samedi 19/04/2025 - 18h05 Epinal Caen 3 - 1 (1-0 1-0 1-1) MATCH 2 Finale Dimanche 20/04/2025 - 19h00 Epinal Caen 0 - 0

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.



CALENDRIER ET RESULTATS

MATCH 1 Finale Samedi 19/04/2025 - 18h05 Epinal Caen 3 - 1 (1-0 1-0 1-1) MATCH 2 Finale Dimanche 20/04/2025 - 19h00 Epinal Caen 0 - 0 MATCH 3 Finale Mercredi 23/04/2025 - 00h00 Caen Epinal 0 - 0 MATCH 4 Finale Jeudi 24/04/2025 - 20h30 Caen Epinal 0 - 0 MATCH 5 Finale Dimanche 27/04/2025 - 19h00 Epinal Caen 0 - 0



NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.

SUIVI DE LA SERIE SERIE FINALE Evol M1 M2 M3 M4 M5 Epinal 1 3 0 0 0 0 Caen 0 1 0 0 0 0 * Prolongation - ** TaB















© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.