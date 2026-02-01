 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Coupe de France
Hockey sur glace - FINALE de la CdF: Rouen s’impose
 
GRENOBLE et ROUEN se retrouvent pour le titre à l'Accor Arena de Paris.
 
Source : Media Sports Loisirs / FFHG La rédaction
Posté par Hockey Hebdo le 01/02/2026 à 08:40
Photo hockey FINALE de la CdF: Rouen s’impose - Coupe de France

PARTICIPEZ A NOTRE SONDAGE
(Cliquer ici)
 

FINALE DE LA COUPE DE FRANCE
Dimanche 1er février 2026
 
 
FINALE Dimanche 01/02/2026 - 15h00 Rouen Grenoble 6 - 1 (3-1 2-0 1-0)
Photo hockey FINALE de la CdF: Rouen s’impose - Coupe de France
photo: Jean-Christophe Salomé

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match
 

Programme de la Coupe de France 2025/2026

1er tour : 27, 30 septembre et 4 octobre 2025
16èmes : 21-22 et 25 octobre 2025
8èmes : 25-26 novembre 2025
Quarts : 16-17 décembre 2025
Demi : 6-7 janvier 2026
Finale : Dimanche 1er février 2026

 

      NOS  LIENS      

COUPE DE FRANCE Toute l'information (Articles, News, Interviews, Photos... ARCHIVES...)


Photo hockey FINALE de la CdF: Rouen s’impose - Coupe de France
photo: Jean-Christophe Salomé

 

SONDAGE
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 