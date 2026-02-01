Accueil
Coupe de France
Hockey sur glace - FINALE de la CdF: Rouen s’impose
GRENOBLE et ROUEN se retrouvent pour le titre à l'Accor Arena de Paris.
Source : Media Sports Loisirs / FFHG
La rédaction
Posté par Hockey Hebdo
le 01/02/2026 à 08:40
FINALE DE LA COUPE DE FRANCE
Dimanche 1er février 2026
FINALE
Dimanche 01/02/2026 - 15h00
Rouen
Grenoble
6 - 1
(3-1 2-0 1-0)
photo: Jean-Christophe Salomé
Programme de la Coupe de France 2025/2026
1er tour : 27, 30 septembre et 4 octobre 2025
16èmes : 21-22 et 25 octobre 2025
8èmes : 25-26 novembre 2025
Quarts : 16-17 décembre 2025
Demi : 6-7 janvier 2026
Finale : Dimanche 1er février 2026
NOS LIENS
COUPE DE FRANCE Toute l'information
(Articles, News, Interviews, Photos... ARCHIVES...)
Réactions sur la news
