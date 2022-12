Suisse - National League : Ambrì-Piotta (HC Ambrì-Piotta) Hockey sur glace - Floran Douay au Tessin jusqu'en 2025 Après Genève, Lausanne et Langnau, Floran Douay restera en première division suisse ces prochaines années. Source : HC Ambrì-Piotta Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 17/12/2022 à 13:22 Tweeter Laurent Lardière (archives) F. Douay continuera donc en Suisse L'attaquant français à licence suisse Floran Douay, actuellement dans les rangs des SCL Tigers, déménagera une fois de plus. Transféré de Lausanne en Emmental en octobre (13:55/match, sur 19 parties disputées et pour trois points.



Dans la même annonce, le club tessinois confirme également l'engagement de Nando Eggenberger, natif des Grisons. Il effectue actuellement sa troisième saison avec les Rapperswil-Jona Lakers (29 matchs, 7 pts jusqu'ici) et a signé avec le HCAP également pour les saisons 23-24 et 24-25.



Actuellement touché par les blessures ( lire ici ), le HCAP stagne en bas de tableau (12e, 35 pts), accompagné de son voisin Lugano (11e, 35 pts). À l'issue de la présente pause nationale, les Léventins joueront Zug (champion en titre), Ajoie (lanterne rouge) et Zürich (3e du classement) avant les festivités de fin d'année ( calendrier complet de la saison de NL ).











