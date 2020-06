Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - National League : Genève (Genève-Servette HC) Hockey sur glace - Genève confirme un nouvel étranger Le Genève-Servette HC confirme l'engagement de Linus Omark. Source : Genève-Servette HC Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 10/06/2020 à 13:51 Tweeter Julien Druvent (archives) La composition du banc de Servette se précise Attendu depuis plusieurs mois en National League, le GSHC officialise, par le biais d'un courrier à ses abonnés, l'arrivée de l'artiste suédois Linus Omark sur les bords du Léman. Les Grenats compteront sur l'attaquant de 33 ans pour deux saisons.



Depuis son départ de Zug (où il avait impressionné le public suisse) en 2013, le Suédois a voyagé durant une saison en LNH (Edmonton, Buffalo), en LAH (Oklahoma City) et en SHL (Lulea, son club formateur). En 2014, il rejoint la KHL avec le Jokerit Helsinki (60 m. - 46 pts).



Son dernière employeur (2015-2019 était le Salavat Yulaev Ufa (cinq saisons quasi-complètes (55-60 matchs) et compilé 271 points, en saison régulière. En séries éliminatoires, 61 matchs, il a offert 52 mentions d'aides et inscrit 15 goals. Il avait porté le A, durant les deux dernière saison avec la formation basée en Russie.



Grâce à cette nouvelle venue, le club du bout du lac a rajoute son troisième étranger pour la saison 20-21, avec Daniel Winnik et Henrik Tömmernes. L'avenir ee Tommy Wingels (malgré une année de contrat encore valide) et d'Eric Fehr à Servette est incertain, selon plusieurs médias helvète.

