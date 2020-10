Ligue Magnus : Grenoble (Les Brûleurs de Loups) Hockey sur glace - Grenoble : Communiqué officiel & pétition Source : Communiqué des BDL La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 23/10/2020 à 08:15 Tweeter

La préfecture impose le huis-clos



Cette décision est surprenante sachant que certains clubs, du même type que les BDL, dans les zones couvre-feu peuvent accueillir du public et des partenaires, aucune discussion n'a pu être possible avec la préfecture pour tenter de trouver une solution.



Nous sommes attristés et frustrés de ne pas pouvoir jouer dans notre patinoire devant la famille BDL Nation. Le club avait tout mis en place pour assurer la sécurité des spectateurs, avec la certification AFNOR « Mesures sanitaires Covid-19 », les BDL proposaient un protocole sanitaire strict et reconnu,



Le fait de jouer à huis-clos n'est pas envisageable pour la survie économique de notre club.

Le club a lancé une pétition pour pouvoir accueillir notre public pendant les matchs dans la limite des 1 000 personnes.











