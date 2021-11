Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - ICHT: En 2022, les U20 Source : MSL Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 15/11/2021 à 11:30 Tweeter Yves Seira (archives) Les joueurs Américains se sont offerts un carton plein, la Suisse a eu un peu plus de peine Le traditionnel tournoi de Monthey a fêté sa 13e année d'activité et sa 14e année d'existence. Cette année, les formations U18 de la Suisse, des Etats-Unis, de la Finlande, de la Suède, et de la République tchèque se sont rencontrées à la Patinoire du Verney.



Pour conclure l'édition 2021, le Président du Comité d'organisation du tournoi, Cédric Borboën précise: La qualité du jeu fourni par les équipes des cinq nations présentes (USA, Suède, Finlande, Suisse et République Tchèque) au tournoi était exemplaire avec une mention spéciale pour l'équipe des USA qui a un niveau juste hors du commun. Tout au long de ma carrière, que ce soit de joueur ou de spectateur, je n'ai jamais vu un jeu pareil, ce sont des extraterrestres.



Nous avons eu également une entente parfaite avec notre fédération ainsi qu'un support extraordinaire des communes qui nous ont accueillies (Monthey, Leysin, Champéry et Martigny) surtout dans les temps actuels. Grâce à eux et nos divers partenaires, nous avons pu proposer aux équipes invitées tout comme à notre public, un tournoi de grande qualité. Nous pouvons être très fier de la famille ICHT !



Pour l'année 2022, le tournoi montheysan accueillera quatre formations U20: Suisse, Allemagne, Norvège et Slovaquie.



Programme et résultats du tournoi:

Mercredi 10 novembre

14:00 Etats-Unis 5-2 Suède

20:00 Suisse 1-6 Finlande



Jeudi 11 novembre

14:00 Suède 2-0 République tchèque

20:00 Etats-Unis 7-0 Suisse (



Vendredi 12 novembre

14:00 Suède 4-3 Finlande

20:00 République tchèque 1-9 Etats-Unis



Samedi 13 novembre

14:00 Finlande 5-4 République tchèque

20:00 Suisse 1-3 Suède



Dimanche 14 novembre

10:30 Finlande 2-9 Etats-Unis (galerie photos)

