Suisse - National League : Fribourg (Fribourg-Gottéron) Hockey sur glace - Jordann Bougro à Gottéron Le jeune Français rejoint la Sarine, après avoir connu le Lac de Zoug Source : Fribourg-Gottéron Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 20/03/2020 à 11:07 Tweeter PH Photosport / EV Zug J. Bougro restera en Suisse pour au moins 2 ans Le club fribourgeois a annoncé la signature pour deux saisons de Jordann Bougro, ce matin.

Le club fribourgeois a annoncé la signature pourde Jordann Bougro, ce matin. Zug Academy (Lausanne (en 18-19, 11x) et Zug (en 19-20, 2x).



En équipe nationale U20, il est parvenu à enregistrer 48 buts et 92 assists, en 130 parties. Blessé durant trois mois de sa saison 19/20 avec lire ici ), le Français à licence suisse a compilé 25 points en 26 matchs. Dans l'élite suisse, le jeune centre droitier a été appelé à 13 reprises par(en 18-19, 11x) et(en 19-20, 2x).En équipe nationale U20, il est parvenu à enregistrer 48 buts et 92 assists, en 130 parties.











