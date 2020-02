Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : A qui perd, gagne Podolsk s'incline chez le Severstal mais se qualifie pour les playoffs. Sotchi l'emporte et reste en course. L'Admiral se reprend enfin, trop tard, victoire également juste pour le prestige du Traktor Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 23/02/2020 à 06:00 Tweeter

severstalclub.ru Le Severstal bat Podolsk qui se qualifie quand même

Le Severstal en pleine forme en bas de tableau reçoit Podolsk qui n'a plus besoin que d'un point pour se qualifier. La partie démarre bien pour les sidérurgistes, profitant d'un powerplay, Kodola en solitaire ouvre la marque dans une immense clameur. Le Vityaz inverse la tendance au tiers médiant et en supériorité, Syomin égalise d'un coup de canon. Le score ne bouge plus jusqu'à la sirène finale, les banlieusards assurés d'un point minimum sont qualifiés. Tcherepovets toutefois conclut la fête à domicile en l'emportant en fusillade. Le Vityaz composte son ticket pour les playoffs mais peut encore perdre la septième place.

Sotchi dos au mur devait l'emporter à domicile face au Torpedo sous peine de ne plus pouvoir disputer les playoffs. La partie est très disputée, le Leopard a plus de mordant mais le score reste vierge toute la partie. En prolongation Mosalyov sert Shmelyov qui dévie au fond et fait gronder plus de 7000 fans. Proskuryakov blanchit avec 26 arrêts. Sotchi reste en course mais a laissé un point précieux à son rival direct. Nijni Novgorod toujours huitième a encore trois points d'avance sur son adversaire du jour.



L'Admiral s'est enfin repris à domicile, en dominant Riga, mais il est trop tard pour les playoffs. Korostelyov ouvre le score au tiers médiant avant que Vikharev ne double la mise. Les locaux résistent au retour letton et concluent en cage vide.

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Lukas Sedlak (Traktor Tchelyabinsk)

** : Markus Ljungh (Admiral Vladivostok)

*** : Lukas Sedlak (Traktor Tchelyabinsk)

** : Markus Ljungh (Admiral Vladivostok)

* : Ilya Proskuryakov (Leopard Sotchi)











