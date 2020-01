Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : A tire d'aile L'Epervier d'Omsk poursuit son vol à Vladivostok Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 16/01/2020 à 06:00 Tweeter

Omsk : 2-5



hawk.ru L'Avangard brille à l'extérieur

Vladivostok qui cherche à réintégrer le bon groupe doit prendre des points mais face à Omsk cela s'annonce délicat. L'Avangard domine nettement le premier tiers mais ne peut marquer, Drobin ouvre la marque pour les locaux sur un contre (1-0). Tout se passe pour le mieux pour l'Admiral.

Mais il ne faut que quelques secondes de jeu dès la reprise pour que Pyanov égalise (1-1).

Les visiteurs restent aux avants postes, Voynov récupère une mauvaise sortie de zone fonce au but et dévie pour Potapov qui donne l'avantage aux Sibérien (1-2).

L'Admiral contre avec efficacité et met en difficultés le vice-champion en titre, Bakos irrégulièrement accroché récupère un tir de pénalité, il le convertit sans problème pour remettre les deux équipes dos à dos (2-2).

Une pénalité en fin de période donne une occasion aux visiteurs qui la saisissent et reprennent les devants en powerplay grâce à Shirokov (2-3).

L'Avangard hausse le ton au dernier tiers et parvient à envoyer dans les cordes son adversaire, visiblement fatigué. Zernov et McMillan en supériorité numérique marquent encore pour donner un sixième succès pour Omsk lors de ses 7 derniers matchs. La première place reste en ligne de mire.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Valentin Pyanov

** : Vyatcheslav Voynov

* : Martin Bakos



