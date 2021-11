Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : A tire d'aile Le faucon s'envole bien loin du souffle du dragon Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/11/2021 à 17:32 Tweeter

Omsk - Beijing : 5-0



KHL Le faucon d'Omsk s'envole au dessus de Beijing

Unique match de cette période de trêve, l'Avangard champion en titre qui cherche à recoller au quatuor de tête reçoit le Red Star Kunlun qui se traîne à la dernière place de la conférence.

Comme on pouvait s'y attendre les Avangardistes démarrent pied au plancher et dominent outrageusement le jeu. Les locaux mitraillent de tous côtés, les tirs s'enchaînent mais Lazushin est au four au moulin. Malgré une domination sans partage des locaux et plus de 20 tirs, le score reste nul après vingt minutes.

L'Avangard garde sa mainmise sur la partie et Beijing coule sous les fautes. Le powerplay sibérien fait le travail et Prokhorkin glisse dans le slot pour Kosov qui pousse au fond pour ouvrir la maque (1-0).

KRS est pénalisé dans la foulée et doit retourner défendre son coffre fort. Omsk double la mise logiquement. Knight dévie au second poteau où Gritsyuk reprend en one-timer (2-0).

Les locaux déroulent jusqu'à la sirène et Kunlun ne parvient pas à sortir la tête de l'eau. Dès la reprise, Gritsyuk double la mise d'un bon contre et d'un lancer mal bloqué par le portier chinois (3-0).

Omsk continue de faire le jeu dans la foulée, Dedunov dévie le slap de Kaski au fond des buts chinois (4-0).

Le jeu reste dans les mains des locaux, le dragon ne peut plus rien faire et subit. Le jeune Sokolov parti en break vient casser la lucarne adverse pour son premier but en KHL (5-0).

Victoire très nette et logique, Hrubec n'a du repousser que dix lancers pour blanchir.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Arseny Gritsyuk

** : Oliwer Kaski

