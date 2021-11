Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : A toute vapeur Le Lokomotiv surclasse le SKA et revient dans le classement, tout comme le Severstal. Le Dynamo remporte le derby et retrouve le podium tandis que les Jokerit creusent leur avance. A l'Est, le Metallurg, le Traktor et l'Avangard continuent de gagner. Le Neftekhimik retrouve les 8 Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 18/11/2021 à 06:00 Tweeter

Nijnekamsk : 3-4

Magnitogorsk - Khabarovsk : 5-2

Tchelyabinsk - Novossibirsk : 3-2 TAB

Minsk - Tcherepovets : 3-4 TAB

Beijing - Omsk : 1-4

Saint-Pétersbourg - Iaroslavl : 1-3

CSKA Moscou - Dynamo Moscou : 2-3 TAB

Helsinki - Vladivostok : 4-1



KHL Polunin et le Lokomotiv dansent sur le scalp du SKA

Saint-Pétersbourg reçoit le Lokomotiv pour un choc de la conférence occidentale. Les visiteurs surdominent sans partage la première période. Le palet traîne dangereusement devant la cage locale, Kraskovsky rate sa reprise mais pas Polunin qui ouvre les compteurs d'un tir juste sous la barre. Dès l'entame du deuxième vingt, Korshkov contre, il sert parfaitement Polunin au second poteau qui double la mise. Le Loko continue de dominer nettement la rencontre. Dès la reprise de la troisième période, Polunin contourne la cage et complète le hat-trick d'un tir en pleine lucarne. Le SKA se réveille enfin et renverse la tendance. Kuzmenko et Burdasov partent en contre à deux, le premier sert le second qui débloque le compteur local. Piter pousse mais Pasquale tient la porte fermée. Nette victoire du Lokomotiv qui continue de remonter à toute vapeur. Le SKA voit revenir sur ses talons les Moscovites.

Le CSKA reçoit son frère ennemi le Dynamo pour un attendu derby de la capitale. Les locaux ouvrent le score en première période mais l'inévitable Shipatchyov égalise dans la période médiane. En fin de partie, Lindberg part en break, son lancer fait tinter le montant opposé, Rashevsky qui arrive comme une fusée propulse la rondelle au fond. Okulov parvient à égaliser peu après. Aux tirs au but, O'Dell emporte le portier et colle un magnifique revers dans la lucarne. Le Dynamo Moscou l'emporte sur son rival de toujours et le dépasse au classement pour passer troisième.

Helsinki creuse son avance en tête de l'Ouest en dominant logiquement Vladivostok grâce à trois d'O'Neill.

Le Severstal remet la marche en avant grâce à un succès acquis en fusillade à Minsk. Les deux équipes se sont rendues pour coup dans un excellent match dominé cependant par les visiteurs. Vovchenko déjà auteur d'un but au dernier tiers, marque le tir au but vainqueur pour relancer le fourneau sidérurgiste. Tcherepovets reste quatrième mais à l'embuscade avec un match de retard.



hc-avto.ru Le Neftekhimik domine Ekaterinbourg et prend la 8e place

Le Neftekhimik récupère la huitième place en s'imposant à Ekaterinbourg qui continue de dériver vers le bas du classement. Après un premier tiers qui s'achève sur un score de parité, l'Avto sombre au tiers médiant en encaissant trois buts. Il revient bien en fin de match, mais il ne peut raccrocher. Shafigullin compte deux points pour les vainqueurs.

Le Metallurg repasse la marche en avant après trois défaites de suite, en dominant Khabarovsk. Pourtant le leader était mené 2-0 après un tiers. Un excellent début de deuxième vingt permet aux locaux de marquer trois buts en cinq minutes pour renverser complètement la rencontre. MMK ajoute deux nouvelles réalisations en dernière période pour s'imposer confortablement. Minulin a compté deux points.

Tchelyabinsk a bien eu du mal à se défaire de Novossibirsk et a du avoir recours à une séance de tirs au but pour l'emporter. Tkachyov a compté deux points et a marqué le tirs au but vainqueur. Le Traktor continue de maintenir la pression sur la première place tandis que le Sibir peut conserver sa septième place grâce au point pris.

Omsk continue sa bonne série et refait son retard sur le haut de tableau grâce à une autre nette victoire contre le Red Star Kunlun. Longtemps le champion en titre n'a mené que d'un but avant de s'élancer au dernier tiers et de sécuriser son succès. Tolchinsky et Gotovets marquent deux points chacun.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Aleksandr Polunin (Lokomotiv Iaroslavl)

** : Vladimir Tkachyov (Traktor Tchelyabinsk)

