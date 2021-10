Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : A vive allure L'Avtomobilist écrase Helsinki et se replace. La course à la 8ème place est serrée, le Barys tient la corde mais le Sibir le recolle et l'Admiral se rapproche. A l'ouest le CSKA confirme son retour Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 07/10/2021 à 06:00 Tweeter

Vladivostok - Podolsk : 3-2

Novossibirsk - Riga : 3-1

Nur-Sultan - Omsk : 1-0

Ekaterinbourg - Helsinki : 5-1

Dynamo Moscou - CSKA Moscou : 0-3



KHL Belousov, Da Costa et l'Avtomobilist dominent Helsinki

L'Avtomobilist qui remonte reçoit Helsinki qui a du s'incliner aux tirs au but lors de son dernier match en Oural. Les locaux démarrent à fond de train, Blaker canonne de la bleue, Belousov propulse le rebond au fond après à peine 1'30 de jeu. En fin de tiers, Tryamkin posté à la ligne bleue double la mise. 20 secondes plus tard, Kuznetsov emporte tout le monde et ajoute un troisième but. Les Jokerit réagissent au tiers médiant et débloquent leur comptent par Hännikäinen. Un lourd slap de Blaker à l'entame du dernier tiers permet aux locaux de reprendre le large. Une relance catastrophique de la défense finlandaise en fin de partie permet à Belousov de creuser la marque et d'inscrire son deuxième but personnel. Large victoire de l'Avtomobilist qui confirme son retour, petite inquiétude dans les rangs finnois.

Le Barys reprend la huitième place en infligeant un nouveau revers à Omsk, complètement paralysé. Mikhaïlis marque l'unique but d'une partie morose où Ortio s'illustre par un jeu blanc avec 28 arrêts.

Le Sibir recolle à la huitième place en dominant logiquement Riga. Les Nords-Américains, Murphy et Shore se distinguent avec deux points.

L'Admiral signe un nouveau succès à domicile en disposant de Podolsk, ce qui lui permet de recoller au peloton. Un premier tiers équilibré voit Bukarts donner l'avantage aux locaux en powerplay. Vyatcheslav Ushenin auteur de trois points dans ce match, double la mise mais les visiteurs reviennent. Sulak redonne deux longueurs d'avance aux marins, la réduction du score par l'inévitable Ojamäki dans les derniers instants n'est qu'anecdotique.



A l'Ouest, le CSKA remporte nettement le derby de Moscou contre le Dynamo stoppé net. Sorkin et Karnaukhov permettent aux rouges de mener 2-0 avec un dernier but en cage vide. Le vétéran Popov s'offre deux assistances. Avec 29 arrêts, Fedotov blanchit.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vyatcheslav Ushenin (Admiral Vladivostok)

** : Joni Ortio (Barys Nur-Sultan)

*** : Vyatcheslav Ushenin (Admiral Vladivostok)

** : Joni Ortio (Barys Nur-Sultan)

* : Georgi Belousov (Avtomobilist Ekaterinbourg)











