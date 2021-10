Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Amur toujours ! L'Amur se reprend bien à domicile, le Dynamo Moscou poursuit sa route Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 01/10/2021 à 06:00 Tweeter

Khabarovsk - Nijni Novgorod : 4-3 ap

Beijing - Dynamo Moscou : 3-5



hcamur.ru L'Amur se reprend à domicile

L'Amur retrouve son arena après une série de revers peu encourageants, la réception de Nijni Novgorod en pleine forme ne s'annonce guère réjouissante. L'entame du match confirme cette première impression, Orlov lance de la bleue, Alikin repousse dans l'angle où Chekhovitch reprend victorieusement. Les locaux reprennent pied dans la partie et attendent patiemment leur heure, elle arrive au premier powerplay du jeu à la mi-tiers. Butuzov d'un lancer tout en puissance et en précision nettoie la lucarne visiteuse. Le Torpedo attaque fort le deuxième tiers et sur un lancer haut d'Agostino, c'est Alikin lui même qui touche la rondelle avec son bouclier et se la renvoie dans son propre but. En powerplay, Lennström double l'avantage du cerf. En toute fin de tiers, Kuznetsov parvient dans son dos à remettre à Gorshkov dans le slot, qui réduit le score d'un tir du poignet précis. Le dernier tiers est plutôt maîtrisé par le Torpedo qui ne peut pourtant pas tuer le match. L'Amur en profite pour égaliser, Butuzov bataille pour entrer en zone et laisse en retrait pour Gorshkov, d'un drible parfait il efface le gardien et remet tout le monde dos à dos. Il faut disputer une prolongation et NN est pénalisé dans celle-ci. Alyayev de la bleue envoie un missile dans le but de son ancienne équipe pour donner la victoire aux tigres qui passent neuvièmes à l'Est.

KHL Beijing résiste mais s'incline contre le Dynamo

Le Dynamo Moscou continue de gagner mais difficilement sur la glace de repli de Beijing. Les Chinois font un excellent début de match et marquent deux fois d'entrée par Hu et Wong. Le club de la police parvient à se ressaisir. Pedan débloque les compteurs avant que Galiyev n'égalise en powerplay. Dès la reprise, le Dynamo passe devant grâce à O'Dell dans l'axe. Immédiatement après les locaux réagissent et égalisent de nouveau par Foo. Les deux équipes s'échangent coup pour coup mais au dernier tiers, le powerplay moscovite fait le métier au bout d'à peine 4 secondes. O'Dell gagne l'engagement pour Shipatchyov qui remet vers Galiyev qui d'un tir du poignet remet son équipe devant. Le Dynamo gère bien la fin de match mais quelques grosses erreurs défensives lui donnent des frayeurs, sans conséquence, puisque Eryomenko veille au grain. Le Red Star sort son gardien, Galiyev contre, il est bien gêné, pour ne pas rater le cadre, il préfère abandonner le hat trick et servir son compère Fisenko pour entériner le succès des policiers. Une victoire pas simple mais qui permet au Dynamo de reprendre la première place de l'Occident.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Aleksandr Gorchkov (Amur Khabarovsk)

** : Stanislav Galiyev (Dynamo Moscou)

