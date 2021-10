Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Au contact Le Severstal et Riga gagnent et restent au contact des places qualificatives. A l'Est, l'Avangard poursuit sa série de victoires Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/10/2021 à 09:32 Tweeter

Omsk - Novossibirsk : 4-3

Tcherepovets - Nijnekamsk : 6-5 ap

Podolsk - Riga : 3-4 ap



KHL Le Vityaz tombe face au Dinamo Riga

Podolsk en chute libre reçoit Riga en forme, pour tenter de se relancer. D'entrée pénalisés, les locaux cèdent immédiatement, Shinkaruk lancé au milieu de la nasse de trois joueurs parvient à déjouer le portier. Une fois encore le powerplay letton fait le boulot, Darzins sert Karjalainen dans le slot qui double la mise. Les locaux réduisent l'écart en supériorité également grâce à un coup de canon d'Ojamäki. La partie s'inverse au tiers médiant et les Finlandais de la banlieue renversent le score, Kemilainen égalise avant que Aaltonen ne donne l'avantage. Dans les dernières secondes de la période, Sotnieks dévie dans le but banlieusard. Le dernier tiers ne voit pas de but et les deux équipes se rendent en prolongation. Poirier part en contre, il sert parfaitement Shinkaruk au deuxième poteau qui donne la victoire à Riga, qui prend la huitième place.

Le Severstal a connu des émotions très diverses dans le match contre Nijnekamsk. Un excellent début de tiers permet aux sidérurgistes de mener 3-0 en six minutes ! Kodola et Nättinen marquent leur deuxième but du match pour permettre aux locaux de mener 5-1. Au dernier tiers, les loups sortent du bois et Tcherepovets s'effondre. Son avance fond à toute allure, et il encaisse deux nouveaux buts en quarante secondes dont un second pour Khairullin, qui permet au Neftekhimik d'égaliser. Il faut donc disputer une prolongation, le coup de canon de Liska donne finalement la victoire aux locaux qui restent au contact des 8.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Hunter Shinkaruk (Dinamo Riga)

** : Nail Yakupov (Avangard Omsk)

* : Joonas Nättinen (Severstal Tcherepovets)



