Kazan : 1-3

Podolsk - Oufa : 2-4

Spartak Moscou - Nur-Sultan : 5-2



KHL Le Spartak fait trébucher Nur-Sultan et se reprend

Le Spartak reste sur trois défaites de suite et est tout proche du gouffre, il reçoit une équipe du Barys moribonde après également trois revers consécutifs mais qui n'est plus dans la bonne zone. Un match de rachat donc pour les deux formations. La partie commence bien pour les visiteurs, Mikhaïlis parvient à partir seul en break et il gagne son duel pour ouvrir les compteurs. C'est encore une erreur de la défense locale qui permet à Petukhov de se retrouver seul face au gardien et de doubler la marque. Les Moscovites reviennent fort au tiers médiant, Drozdov contourne la cage et remet parfaitement au second poteau où Khokhlachyov pousse au fond. Profitant d'un powerplay, Lehterä égalise dans les derniers instants. Le dernier tiers est plus équilibré mais Nur-Sultan sombre en quelques minutes, Lehterä d'un bon lancer donne l'avantage au Spartak. Deux minutes plus tard, Kvartalnov réussit une longue passe, Kugryshev parti tout seul double la mise. Dans la foulée, Nikishin y va de son slap à la bleue qui surprend Ortio avec un curieux rebond. Les visiteurs changent de gardien mais le mal est fait. Le score en reste là, les Spartakistes mettent fin à leur série de défaites et repartent de l'avant ils ont désormais trois points d'avance sur la zone rouge avec tout de même deux matchs d'avance sur Nijni Novgorod.



Oufa s'impose plutôt tranquillement à Podolsk pour rester confortablement à la troisième place. Un match globalement maîtrisé et deux points de Granlund permettent aux verts de s'imposer. Le Vityaz n'aura pas démérité mais la marche était trop haute cette fois encore.

Kazan continue son bon parcours en Occident avec une victoire confortable à Riga. Les Tatars menaient 2-0 après à peine six minutes de jeu puis 3-0 avant la première sirène. La messe est déjà dite et les visiteurs se contentent de gérer jusqu'à la fin. Lorito évite aux Lettons de faire fanny en marquant en fin de partie.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jori Lehterä (Spartak Moscou)

** : Mikael Granlund (Salavat Yulayev Oufa)

