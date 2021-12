Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Blancs et septièmes Le Spartak et l'Avtomobilist l'emportent sans encaisser contre un solide adversaire et confortent leur septième place. Le Barys et le Torpedo passent 8e dans leur conférence respective. A l'Est, Omsk et Kazan assurent. A l'Ouest, le SKA se replace, le Vityaz continue de gagner en bas de tableau Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 11/12/2021 à 10:55 Tweeter

Nur-Sultan - Beijing : 7-4

Magnitogorsk - Saint-Pétersbourg : 1-5

Kazan - Nijnekamsk : 5-2

Iaroslavl - Ekaterinbourg : 0-2

Tcherepovets - Omsk : 2-3

Minsk - Nijni Novgorod : 1-2

Spartak Moscou - Helsinki : 2-0

Riga - Podolsk : 2-3 ap



KHL Skovronsky blanchit Helsinki, le Spartak assure sa place

Le Spartak reste sur une belle victoire contre le leader oriental, affronte cette fois le leader occidental, Helsinki. Nouveau gros match en perspective pour le club du peuple. Le premier tiers se joue sur un bon rythme mais les locaux légèrement dominateurs ne peuvent ouvrir la marque. En powerplay, Heed feinte le lancer mais dévie dans l'angle pour Shirokov qui vient fusiller le portier finlandais pour débloquer le score. Au début du dernier tiers, Tsyplakov dévie dans le trafic pour Kvartalnov qui ouvre la marque d'un puissant tir décroisé pour son premier but KHL. Les Jokerit vont alors bombarder sans pitié la cage spartakiste mais le jeune gardien rookie, Skovronsky multiplie les parades et blanchit pour la première fois de sa carrière (38 arrêts). Le Spartak l'emporte et conforte sa septième place.

Saint-Pétersbourg s'impose très largement sur la glace de Magnitogorsk dans un match à sens unique. Il ne fallait que 8 secondes à Burdasov pour ouvrir les compteurs. En powerplay, Gusev double la mise avant le premier quart d'heure. Le SKA ajoute encore trois buts dans le dernier tiers. Zernov sauve l'honneur des Ouraliens. Cette écrasante victoire permet aux Pétersbourgeois de prendre la deuxième place occidentale.

Le Torpedo remporte sur le fil un match capital à Minsk qui lui permet de doubler son adversaire du jour et d'entrer dans le bon groupe à la huitième place. Les locaux surdominent la première période mais ne peuvent marquer. Le deuxième tiers est complètement inversé, et Miele en powerplay donne l'avantage au cerf. Les efforts des visiteurs se poursuivent et leur machine à scorer, Jafyarov double la mise. En fin de partie Minsk sort son gardien, et en supériorité numérique à six contre quatre, Gorbunov réduit enfin le score mais il ne reste que 8 secondes à jouer, trop tard pour égaliser.

Le Vityaz continue de gagner en bas de tableau, en s'imposant à Riga il distance un peu son adversaire du soir. L'inévitable Ojämaki ouvre le score dès la première minute de jeu. Jelisejevs égalise mais dans la foulée, les visiteurs repassent devant. Les Lettons égalisent logiquement au dernier vingt. En prolongation, les locaux sont pénalisés. Starkov en contre vient donner la victoire aux banlieusards.



hc-avto.ru Galkin blanchit Iaroslavl, l'Avtomobilist conforte sa place

L'Avtomobilist qui lutte pour rester du bon côté de la barrière se déplace à Iaroslavl plus à l'aise en Occident. Le premier tiers est disputé et se joue sur un excellent rythme, aucune des deux équipes ne parvient à ouvrir le score. L'Avto commence à prendre l'ascendant au deuxième vingt, depuis la bleue, Shtchemerov ouvre la marque d'un slap surpuissant. En toute fin de tiers, Romantsev parvient à faire une très longue passe qui met sur orbite Cormier, seul face à Isayev il remporte son duel pour doubler la marque. Le dernier tiers s'équilibre mais le Loko ne parvient pas à déjouer Galkin qui blanchit avec 28 arrêts. Ekaterinbourg conforte sa septième place.

Kazan surclasse Nijnekamsk dans le derby et conforte la troisième place. Dans ce match très offensif, Kagarlitsky et Lindhölm ajoutent trois points à leur compteur, Yudin deux. Nijnekamsk poursuit sa chute de plus en plus vertigineuse.

L'Avangard remporte un bon succès sur la glace de Tcherepovets et se rapproche un peu de la quatrième place. Pourtant Rooba avait ouvert la marque au bout d'une minute de jeu. Un excellent deuxième tiers avec trois buts inscrits dont deux pour Knight permet au champion en titre de l'emporter.

Le Barys engrange une quatrième victoire consécutive et s'empare de la huitième en dominant Beijing. Une deuxième fois en deux jours, Lilja marque un doublé. Mikhaïlis, Valk, Starchenko et Kunyk comptent tous deux points également.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Andreï Skovronsky (Spartak Moscou)

** : Aleksandr Galkin (Avtomobilist Ekaterinbourg)

