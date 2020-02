Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Ca se resserre Le Metallurg se rapproche des playoffs, Oufa s'y qualifie. L'Amur remporte un match capital pour n'être plus qu'à deux points de retard. A l'Ouest, le CSKA, le SKA et les Jokerit assurent en haut, le Severstal et Riga rebondissent Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 18/02/2020 à 07:13 Tweeter

Magnitogorsk - Pékin : 2-1

Oufa - Sotchi : 2-0

Tchelyabinsk - Tcherepovets : 2-4

Nijnekamsk - Khabarovsk : 3-5

Minsk - CSKA Moscou : 1-4

Saint-Pétersbourg - Vladivostok : 6-0

Helsinki - Dynamo Moscou : 5-0

Riga - Ekaterinbourg : 2-1



KHL Magnitogorsk remporte un match clé contre Pékin

Magnitogorsk fait un grand pas vers les playoffs en subtilisant la septième place à son adversaire du jour, le Kunlun Red Star. Le match est disputé, Potekhin ouvre la marque en powerplay dans le tiers médiant. Filippi double la mise également en supériorité. Sproul profite également d'un powerplay pour rapprocher les visiteurs mais ceux-ci ne reviendront plus. Le Metallurg se rapproche d'une qualification tandis que Pékin n'a plus qu'un match a disputer, la huitième place sera difficile à maintenir.

Oufa valide son ticket pour les playoffs en blanchissant Sotchi grâce aux 21 arrêts de Metsola et à un but tardif de Kadeikin avant qu'Omark ne double la mise en cage vide.

L'Amur remporte un nouveau succès capital dans la course aux playoffs, cette fois à Nijnekamsk chez un adversaire direct. Un premier tiers à sens unique permet aux loups de mener la danse. Les tigres renversent la tendance en deuxième vingt et prennent les commandes grâce à un doublé de Rasskazov. L'Amur souffre au dernier tiers et tient bon, Vladislav Ushenin qui marque en cage vide complète le hat-trick. L'Amur rejoint son adversaire du jour à deux points de la 8e place.



jokerit.com Les Jokerit humilient le Dynamo et assurent la 3e place

Les Jokerit font un pas décisif ? vers la troisième place en pulvérisant le Dynamo Moscou candidat à ce même fauteuil. Lehtonen marque quatre points, trois pour Jensen et Haapala tandis que Niemi blanchit avec 15 arrêts.

Victoire tranquille du CSKA à Minsk grâce notamment à un doublé et à trois points de Kaprizov. L'armée rouge reste nettement en tête de l'Occident.

Le SKA suit toujours à trois points après avoir corrigé Vladivostok qui s'enfonce. Tkachyov marque trois points tandis que Hellberg n'aura que 13 petits arrêts à faire pour blanchir.

Le Severstal s'impose à Tchelyabinsk dans un duel d'éliminés. Kulda et Kodola donnent une bonne avance aux sidérurgistes après le premier tiers. Un excellent début de dernier vingt du Traktor, permet à Sedlak et Hyka de marquer pour égaliser. Les visiteurs repassent devant en powerplay avant de conclure en cage vide.

Riga se relance aussi avec une belle victoire à domicile face à Ekaterinbourg grâce notamment à la grosse performance de son portier, Salak, auteur de 34 arrêts. Les Lettons interrompent une série de 13 défaites consécutives.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Mikko Lehtonen (Jokerit Helsinki)

** : Vladislav Ushenin (Amur Khabarovsk)

