Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Cadeau de Noël Le Traktor, l'Amur et le Neftekhimik continuent de remonter, Pékin et Vladivostok restent au chaud. L'Avtomobilist grimpe au 3e rang. A l'Ouest nettes victoires du SKA, du Dynamo Moscou et du Spartak. Le Severstal se relance Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/12/2019 à 06:00 Tweeter

Khabarovsk - Nijni Novgorod : 2-0

Vladivostok - Ekaterinbourg : 1-2 ap

Pékin - Minsk : 2-1

Novossibirsk - Spartak Moscou : 0-5

Nur-Sultan - Saint-Pétersbourg : 2-6

Nijnekamsk - Kazan :

Tcherepovets - Sotchi : 4-2

Omsk - Tchelyabinsk : 1-3

CSKA Moscou - Dynamo Moscou : 0-3



KHL Le Traktor gagne une 3e fois de suite

Le Traktor qui reste sur deux victoires de suite affronte Omsk dans un match très compliqué. Rapidement, Sedlak ouvre la marque pour les visiteurs en profitant d'un mauvais rebond lâché par Galimov. L'Avangard prend les commandes du jeu et égalise logiquement au deuxième tiers. Le coup de canon de Bailen est parfaitement dévié par Karlin pour remettre le Traktor devant. Tchelyabinsk tient et conclut en cage vide pour gagner une troisième fois de suite. Petit miracle de Noël.

L'Avtomobilist s'impose de justesse à Vladivostok mais réussit du coup à s'emparer de la troisième place. Les deux équipes sont à égalité après le temps réglementaire, Mereskin avait ouvert le score à la mi-match mais juste après Golychev égalise. En prolongation les locaux sont pénalisés, Vasilievsky en profite pour donner la victoire aux visiteurs. Mais le point pris par l'Admiral lui permet de rester du bon côté de la barre.

Nijnekamsk remporte le derby tatar face à Kazan manifestement fatigué. White a été le héros du jour, après avoir inscrit l'unique but local de la partie, il a marqué le tir au but vainqueur.

Pékin grimpe à la sixième place grâce à un court succès contre Minsk grâce à un but victorieux de Devante Smith-Pelly.

L'Amur poursuit sa remontée après un succès sans bavure contre Nijni Novgorod. Alors que Fayzullin et Gorchkov marquaient au premier tiers, Alikin blanchit avec 27 arrêts.



KHL Le Dynamo remporte le derby de Moscou avec brio

Derby de Moscou en ce jour de Noël entre le CSKA et le Dynamo. L'armée rouge domine le premier tiers mais sans marquer. Les locaux sont plus tranchants mais toujours en vain. Profitant d'un powerplay, le Dynamo ouvre la marque. Profitant d'un powerplay, Jaskin drible la défense et lance entre les pads de Johansson. Le dernier tiers est très équilibré, les deux équipes se rendent coup pour coup. Jaskin gagne un engagement en zone offensive et remet en retrait pour Cajkovsky qui envoie un pruneau au fond du but de l'armée rouge. Dimitrij Jaskin complète son excellente soirée en ajoutant un dernier but en cage vide. Bocharov repousse les 27 lancers du CSKA et blanchit, le Dynamo confirme sa troisième place et s'offre un bien beau cadeau de Noël.

Le SKA reste au contact du premier rang en corrigeant Nur-Sultan qui tombe à la quatrième place. Zub s'offre un tour du chapeau, Tkachyov, Kagarlitsky et Yakupov marquent également trois points.

Le Spartak brille avec un succès parfait à Novossibirsk dans tous les domaines. Yunkov, Daugavins et Khokhlachyov comptent chacun deux points tandis que Bespalov blanchit avec 25 arrêts.

Le Severstal rebondit en dominant l'équipe qui le précéde au classement, Sotchi. Les locaux mènent très vite 2-0 mais un gros effort du Leopard lui permet d'égaliser avant la première sirène. Tcherepovets repasse devant au deuxième tiers avant de doubler la mise au dernier, la messe est dite. Yakovlev, Khabarov et Petunin marquent tous deux points.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Dmitrij Jaskin (Dynamo Moscou)

** : Artyom Zub (SKA Saint-Pétersbourg)

* : Matt White (Neftekhimik Nijnekamsk)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : - Nijni Novgorod : 2-0Vladivostok -: 1-2 ap- Minsk : 2-1Novossibirsk -: 0-5Nur-Sultan -: 2-6Nijnekamsk - Kazan :- Sotchi : 4-2Omsk -: 1-3CSKA Moscou -: 0-3Lequi reste sur deux victoires de suite affrontedans un match très compliqué. Rapidement,ouvre la marque pour les visiteurs en profitant d'un mauvais rebond lâché par. L'Avangard prend les commandes du jeu et égalise logiquement au deuxième tiers. Le coup de canon deest parfaitement dévié parpour remettre le Traktor devant. Tchelyabinsk tient et conclut en cage vide pour gagner une troisième fois de suite. Petit miracle de Noël.L's'impose de justesse àmais réussit du coup à s'emparer de la troisième place. Les deux équipes sont à égalité après le temps réglementaire,avait ouvert le score à la mi-match mais juste aprèségalise. En prolongation les locaux sont pénalisés,en profite pour donner la victoire aux visiteurs. Mais le point pris par l'Admiral lui permet de rester du bon côté de la barre.remporte le derby tatar face àmanifestement fatigué.a été le héros du jour, après avoir inscrit l'unique but local de la partie, il a marqué le tir au but vainqueur.grimpe à la sixième place grâce à un court succès contregrâce à un but victorieux deL'poursuit sa remontée après un succès sans bavure contre. Alors queetmarquaient au premier tiers,blanchit avec 27 arrêts.Derby de Moscou en ce jour de Noël entre leet le. L'armée rouge domine le premier tiers mais sans marquer. Les locaux sont plus tranchants mais toujours en vain. Profitant d'un powerplay, le Dynamo ouvre la marque. Profitant d'un powerplay,drible la défense et lance entre les pads de. Le dernier tiers est très équilibré, les deux équipes se rendent coup pour coup.gagne un engagement en zone offensive et remet en retrait pourqui envoie un pruneau au fond du but de l'armée rouge.complète son excellente soirée en ajoutant un dernier but en cage vide.repousse les 27 lancers du CSKA et blanchit, le Dynamo confirme sa troisième place et s'offre un bien beau cadeau de Noël.Lereste au contact du premier rang en corrigeantqui tombe à la quatrième place.s'offre un tour du chapeau,etmarquent également trois points.Lebrille avec un succès parfait àdans tous les domaines.etcomptent chacun deux points tandis queblanchit avec 25 arrêts.Lerebondit en dominant l'équipe qui le précéde au classement,. Les locaux mènent très vite 2-0 mais un gros effort du Leopard lui permet d'égaliser avant la première sirène. Tcherepovets repasse devant au deuxième tiers avant de doubler la mise au dernier, la messe est dite.etmarquent tous deux points.*** : Dmitrij Jaskin (Dynamo Moscou)** : Artyom Zub (SKA Saint-Pétersbourg)* : Matt White (Neftekhimik Nijnekamsk)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2019 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo