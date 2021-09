Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Cartons et 1ère prolongation Le Dynamo Moscou, le Metallurg et Oufa cartonnent, le Traktor s'impose dans la première prolongation de la saison Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 04/09/2021 à 06:00 Tweeter

Oufa : 1-5

Ekaterinbourg - Magnitogorsk : 2-6

Tchelyabinsk - Novossibirsk : 3-2 ap

Dynamo Moscou - Minsk : 4-1



KHL Le Dynamo Moscou démarre fort bien à domicile

Le Dynamo Moscou redémarrait sa saison à domicile contre Minsk devant une audience limitée à cause de la crise sanitaire. Il ne fallait pas arriver en retard, Lindberg reprenait au vol à la manière d'un joueur de tennis pour battre Rybar à bout portant. Les visiteurs sont double pénalisés dans la foulée, Shipatchyov traîne dangereusement devant la cage et profitant d'un palet qui ricoche dans les jambes, le propulse au fond. le powerplay moscovite fait le travail, et un magnifique échange de passes est conclu par Galiyev dans l'angle. Le Dynamo surdomine les débats, au début du deuxième vingt, Rachevsky contourne la cage et remet au deuxième poteau pour Shipatchyov qui alourdit la marque. La partie s'équilibre et Mosalyov tout en vitesse vient fusiller le portier local pour débloquer le compteur biélorusse. Le dernier vingt est équilibré mais le score n'évolue plus. Le Dynamo s'impose nettement dans cette première partie et confirme son bon potentiel offensif apperçu durant la pré saison.



hcbarys.kz Oufa surclasse le Barys à domicile

Le Salavat Yulayev démarre la saison en fanfare à Nur-Sultan en surclassant totalement son adversaire du jour. Pourtant les visiteurs étaient malmenés au premier tiers mais parviennent tout de même à ouvrir les compteurs grâce à Kulyomin. Le match est extrêmement rugueux et les fautes pleuvent. Kulyomin double la mise en powerplay avant qu'Oufa ne passe l'épaule avec un troisième but juste avant la deuxième sirène. Malgré une réduction du score des locaux, les Bachkirs reprennent le large toujours en supériorité. En fin de partie, Kulyomin achève le tour du chapeau pour affirmer la très belle victoire des verts.

Nette victoire également pour le Metallurg qui s'impose triomphalement à Ekaterinbourg dans le derby de l'Oural. Un excellent début de rencontre permet grâce à Nikontsev et Chibisov de mener 2-0 après à peine six minutes de jeu. La déroute se poursuit mais l'Avto réussit tout de même à revenir à deux longueurs avant la fin de la période médiane. Deux buts en powerplay en troisième tiers viennent achever les locaux bien décevants. Notons le doublé de la fusée Zernov lancée depuis son tout nouveau pas de tir. Da Costa aligné sur le premier trio a joué 17 minutes et fait quatre tirs.

Le Traktor parvient à signer une première victoire difficile dans un match de toute beauté contre le Sibir. Les visiteurs pénalisés d'entrée parviennent à profiter de leur infériorité, Golubev met sur orbitre Korotkov dans l'axe, en break il parvient à ouvrir la marque. Sharov dans le coin dépose une offrande dans le slot pour Shore qui n'en demandait pas tant pour doubler la marque. Les locaux réduisent le score dans la foulée. Le Sibir domine les débats mais profitant d'un powerplay en fin de partie, Yarullin égalise. Il faut disputer la première prolongation de la saison. En fin de celle ci Sedlak parvient à faire une passe parfaite au deuxième poteau où Bailen n'a plus qu'à pousser au fond pour donner la victoire.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nikolaï Kulyomin (Salavat Yulayev Oufa)

** : Oskar Lindberg (Dynamo Moscou)

* : Denis Zernov (Metallurg Magnitogorsk)



