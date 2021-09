Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Champion doré Dans un match d'ouverture attendu, l'Avangard champion en titre et vêtu d'un maillot d'or a écrasé le CSKA Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 01/09/2021 à 21:01 Tweeter

Omsk - CSKA Moscou : 4-0



KHL Corban Knight régale face au CSKA

Coup d'envoi de la quatorzième saison KHL avec comme d'habitude un match d'ouverture entre le champion en titre, l'Avangard et son dauphin, le CSKA. Pour l'occasion les "locaux" toujours expatriés sur la glace de Balachikha en raison de la construction de leur nouvelle arena, avaient revêtu des atours de champion, un maillot noir et or. Ils espéraient entasser un nouveau trophée dans leur vitrine. Le CSKA espérait prendre un petite revanche en dominant son vis à vis pour bien lancer sa saison, raté !

La partie commence vite sans round d'observation, les ors et noirs sont les premiers dangereux dans l'entame de la partie. Le CSKA voit ses deux Suédois sanctionnés coup sur coup, il doit très vite évoluer à trois contre cinq, ce qui doit arriver arrive. Tolchinsky dévie un caviar parfait au second poteau pour Cehlarik qui relaie la rondelle au fond des filets moscovites (1-0).

Le CSKA joue vite en contre attaque et prend parfois à défaut la défense sibérienne, mais Hrubec reste impérial sur sa ligne et bloque sans retour les tentatives de Slepychev, Plotnikov ou Karnaukhov.

Les visiteurs haussent le ton dans le tiers médiant. Omsk peine parfois à suivre et s'en remet à son solide gardien, bien aidé par ses montants qui viennent le sauver lorsque sa vigilance est pris à défaut, comme face à Grigorenko dans l'angle gauche ou sur le tir décroisé de Slepychev. Les avangardistes font le dos rond et lancent de dangereuses contre-offensives que Yakupov et Tolchinsky mènent de main de maître, mais sans parvenir à conclure face à Reideborn, inspiré. Mais les Moscovites sont bien les plus dangereux, la défense est hagarde mais Hrubec y va de tous ses moyens pour repousser les tentatives, même son casque dévie le palet au loin. La porte sibérienne reste hermétiquement close jusqu'à la deuxième sirène.

Le dernier tiers est plus équilibré, et progressivement l'Avangard prend l'ascendant sur son vis à vis. Le CSKA toujours indiscipliné doit commettre des fautes. Sur un powerplay bien mené, Kaski slape de la bleue, Cehlarik dévie une première fois, Knight une seconde pour déjouer complètement le portier suédois, impuissant (2-0).

Omsk bien relancé, déroule tranquillement. Une relance catastrophique de Reideborn derrière le filet profite à Knight qui ressert immédiatement Cehlarik dans le slot, le Slovaque trouve la faille malgré le retour désespéré du portier (3-0). KHL L'Avangard Omsk remporte la coupe d'ouverture

Le CSKA a rompu les amarres et dérive maintenant sans but, le faucon déploie ses ailes. Corban Knight remonte la glace tout seul et parvient à loger la rondelle dans un trou de souris pour son deuxième but personnel (4-0).

Le club de l'armée rouge tente vainement de sauver la face en fin de rencontre, Hrubec tient la porte fermée à double tour et blanchit de nouveau avec trente arrêts. 180 minutes consécutives que le cerbère tchèque n'a pas encaissé de but dans un match officiel de KHL, le CSKA et son armada de snipers sont écoeurés.

Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Corban Knight

** : Peter Cehlarik

