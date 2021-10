Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Coup de froid Le Sibir refroidit le CSKA et reste au chaud comme le Neftekhimik, le Barys et l'Amur sont tous proches. L'Avtomobilist assure tandis que le Metallurg fonce en tête. A l'Ouest, le Severstal se replace, Sotchi poursuit sa remontée Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 29/10/2021 à 06:00 Tweeter

Khabarovsk - Helsinki : 2-1 TAB

Vladivostok - Nur-Sultan : 1-4

Novossibirsk - CSKA Moscou : 1-0

Ekaterinbourg - Podolsk : 5-2

Magnitogorsk - Kazan : 3-1

Iaroslavl - Nijnekamsk : 1-2 ap

Tcherepovets - Nijni Novgorod : 2-1

Spartak Moscou - Sotchi : 1-3



hcsibir.ru Krasotkin et le Sibir étouffent le CSKA

Le Sibir conforte sa bonne forme du moment en glaçant le CSKA. Un unique but signé Korotkov au rebond dans le dernier tiers a suffit aux Sibériens qui ont pu compter sur le blanchissage de Krasotkin avec 23 arrêts. NSK reste huitième dans un mouchoir de poche.

Magnitogorsk continue son cavalier seul en tête de la KHL avec un nouveau succès contre Kazan grâce à un doublé de Currie et trente saves d'Olkinuora.

L'Avtomobilist remet le moteur en marche en cartonnant Podolsk notamment dans un deuxième tiers de feu où les coéquipiers de Da Costa ont compté 4 buts. Dans cette partie, Bocharov, Shtchemerov et Filyayev marquent deux points.

Nijnekamsk conserve sa septième place grâce à une victoire improbable à Iaroslavl. Malmenés toute la partie, les Loups parviennent à tenir jusqu'au bout à égalité. En prolongation, Khairullin donne la victoire aux visiteurs.

Le Barys se relance bien à Vladivostok avec une victoire convaincante. Deux premiers tiers surdominés permettent aux Kazakhs de prendre le large 3-0 grâce notamment à deux points de Berglund. L'Admiral réduit le score par Kestner mais les visiteurs ont le dernier mot.

L'Amur remporte une très bonne victoire contre Helsinki qui voyage toujours mal. Dans un mach équilibré et de bon niveau les deux équipes se neutralisent jusqu'à la sirène finale. Aux tirs au but, les tigres l'emportent.



severstalclub.ru Le Severstal en dominant le Torpedo passe 6e

Le Severstal l'emporte dans un match capital face au Torpedo, un très bon succès qui lui permet de remonter à la sixième place occidentale. Malmenés au premier tiers, les sidérurgistes parviennent à ouvrir le score, Rooba contre, son slap est repoussé au second poteau où Nättinen pousse au fond. Dès la reprise, Hrivik dévie au fond et égalise en powerplay. Le Severstal inverse la tendance, Press canonne, Tikhomirov repousse, Nättinen reprend victorieusement. Tcherepovets cadenasse et tient jusqu'au bout.

Sotchi refait son retard en dominant le Spartak. Un bon début de partie permet à Glotov d'ouvrir le score au premier vingt et à Dyblenko de doubler la mise au deuxième tiers. Pour une fois le Leopard parvient à résister au retour de son adversaire et l'emporte grâce à un but en cage vide.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Joonas Nättinen (Severstal Tcherepovets)

** : Josh Currie (Metallurg Magnitogorsk)

