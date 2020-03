Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Coup de froid sibérien Le Sibir est la première équipe visiteuse à l'emporter des playoffs. Le CSKA, le Dynamo et Kazan gagnent aisément Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 03/03/2020 à 06:00 Tweeter

Novossibirsk : 0-2 (0-1)

Kazan - Nijnekamsk : 4-1 (1-0)

CSKA Moscou - Nijni Novgorod : 3-0 (1-0)

Dynamo Moscou - Spartak Moscou : 5-1 (1-0)



hc-avto.ru L'Avtomobilist bute contre le Sibir de Säteri au match 1

L'Avtomobilist démarre les playoffs et peut réaligner son titulaire, Kovar tout juste revenu de blessure. En face le Sibir renoue avec les playoffs après des saisons blanches, mais lors de ses participations précédantes, le club était un perturbateur de l'ordre établit. Le premier tiers est dominé par les locaux mais ceux ci ne parviennent pas à marquer. En fin de période, Sharov et Puustinen partent en break, après un échange de politesses, le Finlandais longe le but et pousse au fond pour ouvrir le score en faveur des visiteurs. Le deuxième vingt est plus équilibré mais le score ne bouge pas. L'Avto surdomine l'ultime période mais ne peut battre Säteri qui blanchit avec 37 arrêts ! Chesalin conclut en cage vide une première victoire pour Novossibirsk.

Kazan ne rate pas son entrée dans les playoffs en remportant le match 1 face à Nijnekamsk, mais cela n'a pas été aussi simple.Un gros début de match des locaux leur permet de rapidement mener 2-0 mais Khairullin rapproche le score. Le deuxième tiers est équilibré et les deux rivaux se neutralisent. Dès la reprise du troisième, Glukhov alourdit le score. La messe semble dite, mais les loups luttent encore sans succès. Frattin marque son deuxième but de la soirée, en powerplay. Nette victoire de Kazan malgré un très bon match de son adversaire.



KHL Petersson marque 2 buts, le Dynamo corrige le Spartak

Le derby de Moscou tant attendu au premier tour des playoffs à très largement tourné en faveur du Dynamo qui corrige son rival du Spartak au match 1. La partie démarre à toute allure et Jaskin ouvre la marque dès la deuxième minute de jeu. Les deux équipes se neutralisent dans un bon jeu mais le score ne bouge pas. En quelques minutes Petersson marque deux buts et fait le break. Dès la reprise du dernier tiers, en powerplay Cajkovsky de la bleue, alourdit encore la mise. Le match devient houleux et les fautes pleuvent, plus de 100 minutes !, Goncharov et Nikichin sont même expulsés du match. En fin de partie, Nikontsev débloque enfin le compteur spartakiste et prive Eryomenko d'un blanchissage mérité. Bryukvin marque un cinquième but pour donner au Dynamo le dernier mot. Très net succès des Dynamistes qui mènent la danse et avec brio.

Pas trop de surprise dans la capitale russe, le CSKA s'est logiquement imposé au premier match face au Torpedo. Un début de match parfait du champion en titre lui permet de mener 2-0 après à peine 7 minutes de jeu. Les visiteurs peinent à suivre le rythme et tirent déjà de l'arrière très vite. Dès la reprise, Vey alourdit la mise. Les locaux ont fait le plus dur et gèrent tranquillement tandis que NN peine à se montrer réellement dangereux et Sorokin blanchit blanchit avec seulement 16 arrêts. Kaprizov avec deux assistances se distingue encore.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Harri Säteri (Sibir Novossibirsk)

** : Matthew Frattin (Ak Bars Kazan)

* : André Petersson (Dynamo Moscou)



