Khabarovsk : 0-2

Nur-Sultan - Ekaterinbourg : 4-2

Magnitogorsk - Dynamo Moscou : 5-4 TAB

Sotchi - Spartak Moscou : 1-0 ap

Tcherepovets - Saint-Pétersbourg : 3-2 ap



severstalclub.ru Geraskin fait chuter le SKA en prolongation

Saint-Pétersbourg qui aligne les victoires se déplace sur la glace du Severstal pour un duel très déséquilibré sur le papier. La partie commence pourtant fort pour les locaux, Alekseev reprend victorieusement un rebond dès la deuxième minute. La partie est équilibré, en fin de période, Tokranov met devant le but local, Zub dévie au fond. Le SKA fait l'effort en début de tiers médiant et Kuzmenko nettoie la lucarne. Les efforts visiteurs se réduisent et les sidérurgistes reviennent en force. Petunin s'offre une démonstration devant le but et Kodola pousse au fond. Piter surdomine le dernier tiers mais Proskuryakov tient le score par ses prouesses. En prolongation, Geraskin remonte la glace, efface le défenseur, longe le but et vient glisser au deuxième poteau pour donner une incroyable victoire de prestige au Severstal.

Après une bonne victoire à domicile contre Helsinki, Sotchi aligne un deuxième match de suite pour espérer continuer de se rapprocher des 8, mais face au Spartak, actuellement quatrième, ce ne sera pas une mince affaire. Le match très équilibré ne voit aucun but dans tout le temps réglementaire. En prolongation, Shmelyov remonte toute la glace et vient nettoyer la lucarne moscovite pour donner la victoire au Leopard qui n'est plus qu'à 6 points de la huitième place. Proskuryakov repousse les 20 lancers spartakistes et blanchit.



KHL Magnitogorsk remporte un thriller contre le Dynamo

Magnitogorsk qui tente de repasser dans le bon groupe reçoit un Dynamo Moscou en forme. Le Metallurg fait le show au premier tiers, Mozyakin ouvre rapidement le score. Si les visiteurs égalient assez vite, les locaux enfilent encore deux buts avant la première sirène pour terminer sur un avantage conséquent. Moscou renverse la tendance au deuxième tiers et Petersson profite d'un powerplay pour réduire la marque. Les policiers accroissent encore leur effort au dernier vingt, Moiseev et Shipatchyov trouent les filets, coup sur coup pour renverser le score. Alors que le Dynamo semble tenir le bon bout, Filippi égalise à sept secondes du terme, pour son deuxième but de la soirée. Quel match à suspense ! Il se termine en fusillade où O'Dell et Loktionov déjouent le portier moscovite tandis que Kochetchkin repousse toutes les tentatives. Magnitka récupère la huitième place, le Dynamo prend un point et reste troisième.

Le Barys récupère la troisième place à Ekaterinbourg en l'emportant devant cette même équipe à domicile. Un doublé de Starchenko et deux assistances de Knight ont bien aidé les Kazakhs pour vaincre dans ce match.

L'Amur s'offre une cinquième victoire de rang en s'imposant séchement à Vladivostok dans le derby d'extrême orient. Langhamer blanchit avec 25 arrêts tandis que Gorchkov marque les deux buts des tigres. Ceux ci ne sont plus qu'à six points de la barre.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Aleksandr Gorchkov (Amur Khabarovsk)

** : Tomas Filippi (Metallurg Magnitogorsk)

