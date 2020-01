Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Démonstration au sommet Omsk gagne nettement le match au sommet pour rester 2e. Nijnekamsk se relance pour garder espoir. A l'Ouest, belle victoire du Severstal toujours en course Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/01/2020 à 06:00 Tweeter

Omsk : 0-3

Nijnekamsk - Nijni Novgorod : 4-2

Helsinki - Tcherepovets : 2-5



hcbarys.kz Le Barys se casse les dents sur l'Avangard de Bobkov

Match au sommet en Orient, Nur-Sultan troisième reçoit l'Avangard qui n'a qu'une longueur d'avance sur son adversaire du jour. Il ne fallait pas arriver en retard à la patinoire, puisque Omsk ouvre la marque dès la première minute de jeu. Potapov contourne le but kazakh, le palet est repoussé dans l'angle opposé où Dedunov n'a plus qu'à pousser au fond. La partie est équilibré et se dispute sur un rythme élevé mais le score ne bouge pas. Omsk lâche les chevaux au dernier tiers et domine son sujet. Dedunov fait un gros effort pour maîtriser le palet et remet en retrait pour Voynov qui double la mise. Le Barys ne parvient pas à revenir, sort son gardien en fin de match, Klinkhammer en profite pour marquer en cage vide. Bobkov repousse les 25 lancers locaux pour blanchir. Un bien beau succès des Eperviers qui leur permet de conforter leur deuxième place.

Nijnekamsk en délicatesse depuis le début d'année parvient à se rattraper en l'emportant à domicile face au Torpedo, qui déçoit après un tonitruant succès chez le leader oriental. Après une première période vierge, les deux équipes s'échauffent au deuxième vingt. Les locaux marquent trois fois, les visiteurs seulement deux. Les loups tiennent leur avance au dernier tiers et concluent en cage vide. Khairullin et Padakin ont tous deux marqué deux points. Le Neftekhimik revient à quatre points des playoffs.



severstalclub.ru Le Severstal de Yakimov déjoue Helsinki à Tallinn

Le Severstal séchement battu dans le premier match du back-to-back qui l'oppose à Helsinki sur la glace de Tallinn dans le cadre des World Games, s'est bien relancé dans la deuxième partie. Le match démarre bien pour les sidérurgistes qui ne mettent que deux minutes à ouvrir le score par Trubachyov. Les Finlandais ne tardent pas à égaliser. La partie s'échauffe dans la deuxième période et trois buts sont marqués en deux minutes. Tcherepovets passe deux fois devant. Morozov double la mise en powerplay à la fin du tiers médiant. Yakovlev marque à son tour au dernier tiers pour assurer un net succès du Severstal qui reste en course pour les séries. Kapustin compte 3 points et Petunin deux.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Kirill Kapustin (Severstal Tcherepovets)

** : Pavel Dedunov (Avangard Omsk)

