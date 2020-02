Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Des points importants Le Torpedo se replace dans la course aux séries. Le Lokomotiv guette la cinquième place. A l'Est, Kazan est assuré de terminer premier tandis que le Sibir peut encore finir quatrième Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 19/02/2020 à 06:00 Tweeter

KHL Le Torpedo prend des points capitaux chez le Spartak

Le Torpedo en danger de se faire rejoindre et ne pas se qualifier pour les séries, se déplace dans la capitale pour y affronter le Spartak qui lutte encore pour espérer terminer quatrième et donc recevoir au premier tour. La partie démarre bien pour les visiteurs, Schroeder lance puissamment de la bleue, le puck est involontairement dévié par Nikishin dans son propre but. Le Torpedo maintient son avance jusqu'à la première sirène. La partie est équilibrée au tiers médiant, en fin de celui-ci, Tsypalkov en infériorité part en contre, il lance, son tir est dévié par Lindbäck mais termine dans les filets. Egalisation gag après un premier but contre son camp, décidément rien ne va plus à Moscou. Les Spartakistes haussent le ton en début de dernière période, Rylov d'un puissant slap donne l'avantage depuis la bleue face au portier masqué. Belevitch derrière le but remet dans l'axe à Bocharov qui égalise peu après. Le Cerf reste aux avants postes et Schroeder dévie au fond le lancer de Volchenkov. Les locaux haussent le ton mais ne peuvent revenir. Nijni Novgorod l'emporte et prend un peu d'air au général. Mais rien n'est encore fini.

Le Lokomotiv n'a pas fait de détail en étrillant Podolsk et garde encore espoir de passer cinquième avant la fin de la saison. Le Vityaz lui, n'est toujours pas assuré de disputer les playoffs et devra serrer les dents jusqu'au bout, surtout s'il continue à jouer de la sorte. Le premier tiers nettement dominé par les locaux s'achève toutefois sur un score de parité avec un but de chaque côté. Le Loko continue de presser et Pääjärvi donne l'avantage en supériorité numérique. Dès la reprise, Kayumov double la mise. Sous la pression continue de son adversaire, les visiteurs explosent en fin de partie. Tkachyov creuse l'avantage en infériorité, et à peine une minute plus tard Polunin inscrit un cinquième but pour Iaroslavl.



hcbarys.kz Le Sibir résiste à Nur-Sultan et l'emporte

Le Barys bien calé sur le podium reçoit le Sibir qui lorgne toujours sur une quatrième potentiel synonyme d'avantage de la glace en playoffs. Les locaux dominent nettement le deux premiers tiers sans parvenir à ouvrir la marque. A dix minutes du terme Shachkov perse la défense, Milovzorov est dans le slot sur le rebond et ouvre le score pour les visiteurs. A six secondes de la fin, Videll profite d'un palet qui traîne pour arracher l'égalisation. En prolongation la triplette finlandaise fait le job. Ruohomaa remet devant la cage pour Puustinen qui lance, Jokipakka reprend le rebond victorieusement. Novossibirsk l'emporte et revient à deux points de la quatrième place.

Kazan est assuré de finir la saison premier en Orient après un net succès sur son dauphin, Omsk. Grâce à quatre points de Galiev, les locaux menaient 5-0 à 8 minutes du terme, ce qui leur a permis de relâcher un peu et à relancé les visiteurs, vainement.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Stanislav Galiev (Ak Bars Kazan)

** : Jordan Schroeder (Torpedo Nijni Novgorod)

