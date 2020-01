Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Des points précieux Le Sibir, Pékin et Oufa se replacent en vue des séries. Kazan, Omsk et le Barys le trio de tête ne faiblit pas suivit par l'Avtomobilist. A l'Ouest, le CSKA assure sa première place, le Torpedo se replace bien, Sotchi s'accroche, Minsk rebondit dans les profondeurs Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 22/01/2020 à 06:00 Tweeter

Pékin - Khabarovsk : 4-2

Novossibirsk - Tchelyabinsk : 5-2

Oufa - Vladivostok : 2-0

Nijnekamsk - Ekaterinbourg : 1-2 TAB

Nijni Novgorod - Iaroslavl : 3-1

Minsk - Spartak Moscou : 4-3

Podolsk - Omsk : 1-2 TAB

Dynamo Moscou - Kazan : 0-2

CSKA Moscou - Saint-Pétersbourg : 3-2

Helsinki - Nur-Sultan : 1-5

Riga - Sotchi : 1-2 ap



hcsibir.ru Sharov et le Sibir déjouent le Traktor pour rester au chaud

Le Sibir, en forme et qui prend des points importants en vue des playoffs, a une nouvelle occasion de le faire en accueillant Tchelyabinsk. Un excellent premier tiers des locaux leur permet de mener 2-0 grâce à des buts de Loginov et Puustinen. Le Traktor se réveille et va bien réagir au début du deuxième vingt, grâce à ses snipers tchèques, Hyka et Sedlak, il égalise. NSK ne désarme pas, sur un rebond lâché par Fedotov, Sharov reonne l'avantage aux siens. La dernière période est très disputée, Shachkov en break dévie pour Milvozorov qui d'un coup de canon donne de l'air à l'équipe au flocon de neige. Les visiteurs sortent leur gardien pour tenter de revenir en fin de match, Sayustov en profite pour conclure en cage vide. Victoire pour Novossibirsk plus que jamais cinquième et installé dans le bon wagon.

Kazan s'impose logiquement dans la capitale face au Dynamo. Alors que Raiderborn blanchit avec 21 arrêts, Galiev et Petrov trouvent le chemin des filets.

L'Avangard s'impose au forceps à Podolsk grâce à Taylor Beck qui marque l'unique but du match et le tir au but vainqueur. Omsk reste au contact du sommet, le Vityaz reste septième.

Le Barys fait le show à Helsinki avec un très net succès. Videll et Knight comptent deux points pour rapprocher encore un peu plus le club kazakh de la deuxième place.

L'Avtomobilist a peiné pour l'emporter à Nijnekamsk, il lui a fallu une séance de tirs au but où Datsyuk délivre les siens.

Pékin reste bien au chaud à la sixième place avec un succès à domicile face à Khabarovsk. Bonne performance pour Yip et Shinkaruk auteurs de trois points.

Le Salavat Yulaev se relance à domicile en dominant Vladivostok et récupère la septième place. Kugrychev et Soshnikov ont marqué les deux buts pendant que Metsola blanchit avec 27 arrêts.



hcdinamo.by Le Dinamo Minsk se relance face au Spartak Moscou

Minsk enlisé à la dernière place reçoit un Spartak toujours efficace et dangereux. La partie démarre bien pour les locaux, Martynov récupère la rondelle dans le slot et ouvre la marque après 5 minutes. En powerplay, Zubov égalise, Hanzl donne l'avantage aux Moscovites dès la reprise. Prince égalise en supériorité numérique. Minsk surdomine et Drozdov en contre remet parfaitement en retrait pour Dadonov qui remet les locaux devant. Kitarov, sur une infériorité numérique biélorusse, part en contre et double la mise. Le Spartak recolle sur un jeu de puissance mais ne peut pas égaliser. Minsk l'emporte et conserve un brin d'espoir pour la suite.

Nouvelle victoire du CSKA dans le derby de l'armée face au SKA. Après deux bons premiers tiers, où Piter a mené par deux fois, il tient la corde. Les Moscovites renversent la table au dernier tiers avec deux buts en deux minutes (avec un de Toltchinsky, son deuxième du match) et tiennent jusqu'au bout. Le CSKA possède désormais sept longueurs d'avance sur son rival du soir qui est son dauphin et dix de plus que son premier poursuivant de la division. Encore une fois le suspense ne règne pas dans la conférence occidentale, sempiternelement identique saison après saison.

Le Torpedo remporte un match très important en vue des séries face à Iaroslavl qui doute. Longtemps à égalité au score, les locaux ont fait la différence en dernier tiers grâce à deux buts sans réplique. Nijni Novgorod passe sixième, le Lokomotiv glisse huitième.

Sotchi reste en course pour les séries après une victoire laborieuse à Riga. Rapidement devant sur un but de Lugin, le Leopard se fait égaliser au dernier tiers par Protapovitch. La prolongation ne dure pas, Altybarmakyan en break lance, Salak repousse mais Rundblad précipite le rebond au fond et donne la victoire à Sotchi qui entretient l'espoir.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Sergeï Toltchinsky (CSKA Moscou)

** : Egor Milovzorov (Sibir Novossibirsk)

Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

