Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Deux nouveaux qualifiés Oufa se qualifie pour le deuxième tour où ils défieront Kazan. Les Jokerit cartonnent à Iaroslavl et passent également le premier tour Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/03/2020 à 06:00 Tweeter

Oufa - Omsk : 4-1 (4-2)

Iaroslavl - Helsinki : 1-5 (2-4)



KHL Metsola bloque Omsk et qualifie Oufa au tour suivant

Le Salavat Yulaev est en bonne position pour se qualifier il doit l'emporter devant ses partisans face à Omsk, dos au mur. Le premier tiers est globalement équilibré, mais les locaux donnent une vraie leçon de réalisme aux visiteurs en leur infligeant deux buts par leur duo finlandais, Hartikainen et Manninen. Dès la reprise, les Eperviers rebondissent. Andrighetto lancé à toute allure bute contre Metsola mais Yaremchuk au rebond débloque le compteur sibérien. Les Bachkirs sont malmenés dans le jeu, pourtant ce sont eux qui creusent le score par Kugrychev. L'Avangard surdomine la dernière période mais Metsola, en état de grâce, repousse toutes les tentatives. Gimatov s'en va conclure en cage vide pour qualifier son équipe tandis que le vice-champion en titre sort sans gloire en six matchs dès le premier tour des séries. Oufa retrouvera Kazan dans le derby des verts au deuxième tour. - Omsk : 4-1Iaroslavl -: 1-5Leest en bonne position pour se qualifier il doit l'emporter devant ses partisans face à, dos au mur. Le premier tiers est globalement équilibré, mais les locaux donnent une vraie leçon de réalisme aux visiteurs en leur infligeant deux buts par leur duo finlandais,et. Dès la reprise, les Eperviers rebondissent.lancé à toute allure bute contremaisau rebond débloque le compteur sibérien. Les Bachkirs sont malmenés dans le jeu, pourtant ce sont eux qui creusent le score par. L'Avangard surdomine la dernière période mais, en état de grâce, repousse toutes les tentatives.s'en va conclure en cage vide pour qualifier son équipe tandis que le vice-champion en titre sort sans gloire en six matchs dès le premier tour des séries. Oufa retrouvera Kazan dans le derby des verts au deuxième tour.



KHL Les Jokerit se qualifient au amtch 6 à Iaroslavl

Le Lokomotiv après deux victoires consécutives dans la série, revient dans le bon rythme et à domicile peut égaliser face à Helsinki, mais il n'a toujours pas le choix et doit vaincre ou mourir. La partie démarre en fanfare avec l'ouverture du score d'Haapala dès la première minute de jeu. Les locaux touchés mais pas coulés repartent et obtiennent rapidement un powerplay. Da Costa a l'entrée du cercle droit fusille le portier dans le trafic et égalise. Les Jokerit reprennent leur domination sans partage et réussissent à repasser devant par Savinainen avant la première sirène. Le Loko ne parvient pas à reprendre l'ascendant et subit la loi de son adversaire au deuxième vingt également, cependant Konovalov tient les siens dans le rythme et préserve l'écart. Iaroslavl coincé sur sa propre glace finit par craquer en dernière période. Pihlström double la mise peu avant que l'inévitable Jensen ne vienne apporter sa contribution. Iaro tente de se relancer mais il est trop tard et Kalnins tient la porte fermée avec talent. En fin de rencontre, Lauridsen vient creuser l'écart avec un nouveau but. Nouveau très net succès pour les Finlandais qui concluent en beauté et se qualifient pour le tour suivant où ils défieront Saint-Pétersbourg. Sortie difficile pour le Loko complètement dépassé dans ce sixième match.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Juha Metsola (Salavat Yulaev Oufa)

** : Linus Omark (Salavat Yulaev Oufa)

* : Nicklas Jensen (Jokerit Helsinki) Leaprès deux victoires consécutives dans la série, revient dans le bon rythme et à domicile peut égaliser face à, mais il n'a toujours pas le choix et doit vaincre ou mourir. La partie démarre en fanfare avec l'ouverture du score d'dès la première minute de jeu. Les locaux touchés mais pas coulés repartent et obtiennent rapidement un powerplay.a l'entrée du cercle droit fusille le portier dans le trafic et égalise. Les Jokerit reprennent leur domination sans partage et réussissent à repasser devant paravant la première sirène. Le Loko ne parvient pas à reprendre l'ascendant et subit la loi de son adversaire au deuxième vingt également, cependanttient les siens dans le rythme et préserve l'écart. Iaroslavl coincé sur sa propre glace finit par craquer en dernière période.double la mise peu avant que l'inévitablene vienne apporter sa contribution. Iaro tente de se relancer mais il est trop tard ettient la porte fermée avec talent. En fin de rencontre,vient creuser l'écart avec un nouveau but. Nouveau très net succès pour les Finlandais qui concluent en beauté et se qualifient pour le tour suivant où ils défieront Saint-Pétersbourg. Sortie difficile pour le Loko complètement dépassé dans ce sixième match.*** : Juha Metsola (Salavat Yulaev Oufa)** : Linus Omark (Salavat Yulaev Oufa)* : Nicklas Jensen (Jokerit Helsinki) © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo