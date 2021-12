Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Dix pour le réveillon Minsk l'emporte dans un match à dix buts pour le réveillon de Noël Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 25/12/2021 à 10:13 Tweeter

Minsk : 4-6



KHL Les bisons biélorusses renversent le dragon chinois

Unique match de ce soir du 24 décembre, Beijing en difficultés au classement général reçoit Minsk qui doit l'emporter pour retrouver une place dans le bon groupe. Un premier powerplay bien géré par les visiteurs leur permet d'ouvrir les compteurs, Mosalyov feinte le tir dans l'axe et remet dans l'angle pour Graovac qui pousse au fond (0-1).

Stromwäll hérite d'un tir de pénalité mais il rate complètement ce dernier et ne permet pas aux siens de doubler la mise. Dans la foulée Minsk est sanctionné, le powerplay chinois égalise. Yip canonne, Kolosov repousse au second poteau où Wong reprend de manière implacable (1-1).

Dans les dernières minutes du tiers, l'offensive "locale" fait le métier, Abramov contre et conserve le contrôle du palet malgré le pressing, il parvient à servir Sproul dans le dos de la défense biélorusse, il gagne son duel face au portier (2-1).

Le match reste intense en deuxième vingt, Voronin derrière la cage parvient à servir Martynov dans l'angle opposé, il bat O'Brien d'un lancer en pleine lucarne pour son premier but dans son premier match de la saison (2-2).

Mais Kunlun reste dangereux et dominateur, les frères Foo vont s'illustrer. Parker parvient à lancer Spencer seul en break, d'un bon mouvement il efface le portier et remet son équipe (3-2).

Les Chinois maintiennent leur domination mais ne parviennent pas à prendre plus d'avance au score. En supériorité ils se font bêtement contrer, Voronin part en break et remet en retrait de l'autre côté pour Kempe qui égalise (3-3).

Minsk ne profite pas de ce but en infériorité et commet une deuxième faute, à cinq contre trois, le verrou saute de nouveau. Wong dans le coin met dans le slot pour Yip qui s'y reprend à deux fois avant de pousser au fond (4-3).

Beijing va conserver cette bonne avance dix longues minutes mais finit par céder au début du dernier tiers. Tedenby contourne la glace et dépose une offrande au second poteau pour Graovac qui marque son deuxième but de la soirée (4-4).

Le Red Star commence à perdre pied et commet une nouvelle faute. D'un coup de canon, Beck remet son équipe devant à 5 minutes de la sirène finale (4-5).

Beijing ne parvient pas à se ressaisir et subit jusqu'en fin de partie. Zanatta sort tout de même son gardien, Gorbunov conclut dans la cage vide pour le dixième but de la soirée (4-6).

Minsk s'offre un beau réveillon puisque cette victoire lui permet de reprendre la septième place occidentale, synonyme de playoff donc.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Kirill Voronin

** : Brandon Yip

Résumé vidéo (en anglais) de la rencontre :

